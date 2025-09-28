szeptember 28., vasárnap

Katasztrófavédelem

1 órája

Tragédia Tasson: holtan találtak egy idős férfit a lángoló hálószobában

Tragikus tűzeset történt vasárnap délután a szomszédos Tasson: kigyulladt egy száz négyzetméteres családi ház hálószobája a Szigetfő utcában.

Duol.hu

A lángok egy ágyat és egy ülőgarnitúrát emésztettek fel, a tűzoltók oltás közben egy idős férfit találtak holtan a szobában - áll a katasztrófavédelem szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Az egységek két gázpalackot is kimentettek az épületből, megelőzve ezzel egy esetleges robbanást. A tűz pontos oka még vizsgálat alatt van, de nem zárható ki, hogy ágyban dohányzás vezetett a tragédiához. A katasztrófavédelem hangsúlyozza: már egy parázsló matrac is halálos füstmérgezést okozhat, ezért soha ne dohányozzunk ágyban, és érdemes füstérzékelőt felszerelni a hálószobába.

