Rendőrség

1 órája

Kistelepülésnyi gyorshajtót kapott el a traffipax egyetlen hét alatt

A rendőrség beszámolója szerint a múlt héten a közutakon elhelyezett traffipax több száz szabályszegőt örökített meg Fejér vármegyében.

Duol.hu

Dolgoztak a traffipaxok és a rendőrség munkatársai is: az év 38. hetében 747 gyorshajtásról készült fénykép, az érintettek a napokban kapják kézhez az értesítést - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság. 

traffipax
Traffipax:? döbbenetes heti mérleg a Fejér megyei utakon
Forrás: A rendőrség Facebook oldala

Szabályszegések a traffipaxon túl

A traffipax mellett a helyszíni ellenőrzések is bőven hoztak eredményt: 70 sofőrrel szemben intézkedtek sebességtúllépés miatt, és további 170 autós bukott le, mert nem használta a biztonsági övet. Emellett 1653 alkoholszondás ellenőrzést végeztek, melyek során 7 ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. Nemcsak a gyorshajtás és az övhasználat hiánya okozott gondot: egy motoros bukósisak nélkül közlekedett, 42-en sértették meg az előzés és elsőbbség szabályait, 16-an szabálytalanul kanyarodtak, míg 11 autós nem tartotta be a követési távolságot.

Az előző hetek adatairól itt olvashatnak bővebben.

traffipax
 

Mosolygó traffipaxok

A mosoly itt még jó hír – a sofőr szabályosan közlekedik. De ha piros szomorú arc villan fel, az azt jelzi: túl gyorsan hajtunk. Ezek a Traffipack nevű dobozok egyre több településen bukkannak fel. A rendőrség hangsúlyozza: a traffipaxok célja nem a büntetés, hanem a balesetek megelőzése. Fejér vármegye útjain ugyanis továbbra is a gyorshajtás számít a leggyakoribb szabályszegésnek. Erről bővebben az alábbi cikkben olvashatnak:

 

