Rendőrség

1 órája

Fejér vármegyében megint a gyorshajtók vitték a prímet – jön a csekk

Címkék#rendőrség#fejér vármegye#Szabálysértések#traffipax

A traffipax ismét komoly eredményt hozott Fejér vármegyében: a rendőrség az év 35. hetében összesen 585 gyorshajtót fotózott le, akik értesítésüket később kapják kézhez. A sebességtúllépések mellett 82 sofőrt a helyszínen is megállítottak a rendőrök.

Duol.hu
Fejér vármegyében megint a gyorshajtók vitték a prímet – jön a csekk

Forrás: A rendőrség Facebook oldala

A közúti ellenőrzések nemcsak a traffipax használatára szorítkoztak. 1311 ittasság-ellenőrzésből 6 ittas vezetőt szűrtek ki a forgalomból, míg 170 esetben a biztonsági öv hiánya miatt kellett intézkedni. A motorosoknál két bukósisak hiánya, a családoknál pedig két gyermekbiztonsági rendszer hiánya került elő - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság.

traffipax
Traffipax: Fejér vármegyében 82 sofőrt állítottak meg a helyszínen Forrás: A rendőrség Facebook oldala

Közlekedési szabálysértések a fókuszban, a traffipaxon túl

Az elsőbbség és előzés szabályait 28 sofőr, a kanyarodás és irányváltoztatás előírásait 10 autós szegte meg, míg a követési távolság be nem tartása miatt 9 esetben intézkedtek a rendőrök. A Fejér vármegyei rendőrség felhívta a figyelmet: a közlekedési szabályok betartása mindenki biztonságát szolgálja, a traffipax pedig hatékony eszköz a gyorshajtók kiszűrésére.

Az előző heti adatokról itt olvashatnak.

