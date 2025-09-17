1 órája
Falunyi sofőrnek kerül pénzbe a száguldozás – itt a heti traffipax-jelentés
A rendőrség a 37. héten kiemelt figyelmet fordított a közlekedési szabályok betartatására. A traffipax és a helyszíni ellenőrzések egyaránt sok szabályszegőt szűrtek ki, a gyorshajtás továbbra is vezeti a listát.
A traffipax adatai alapján 537 sofőr utólag kap értesítést a gyorshajtásról, emellett 158 helyszíni bírságot szabtak ki, és több mint száz esetben közigazgatási bírság született - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság. Bár a sebességtúllépés volt a leggyakoribb jogsértés, több más szabályszegés is előfordult: 23-an nem adtak elsőbbséget, 9-en szabálytalanul kanyarodtak, 8 sofőr nem tartott követési távolságot.
A traffipaxon túl - más jogsértéseket is szankcionáltak
Az ellenőrzések során 5 ittas vezetőt állítottak meg, 79-en mulasztották el a biztonsági öv használatát, és egy esetben gyermekbiztonsági rendszer nélkül szállították a kicsit. A szabálytalan előzések száma 4 volt, bukósisak nélküli motorost viszont nem találtak.
A rendőrség hangsúlyozza: az akció célja a balesetek megelőzése és a közlekedésbiztonság javítása, ezért a hasonló ellenőrzések a jövőben is folytatódnak.
