Rendőrség

1 órája

Falunyi sofőrnek kerül pénzbe a száguldozás – itt a heti traffipax-jelentés

A rendőrség a 37. héten kiemelt figyelmet fordított a közlekedési szabályok betartatására. A traffipax és a helyszíni ellenőrzések egyaránt sok szabályszegőt szűrtek ki, a gyorshajtás továbbra is vezeti a listát.

Duol.hu

A traffipax adatai alapján 537 sofőr utólag kap értesítést a gyorshajtásról, emellett 158 helyszíni bírságot szabtak ki, és több mint száz esetben közigazgatási bírság született - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság. Bár a sebességtúllépés volt a leggyakoribb jogsértés, több más szabályszegés is előfordult: 23-an nem adtak elsőbbséget, 9-en szabálytalanul kanyarodtak, 8 sofőr nem tartott követési távolságot.

traffipax
A traffipax sem pihent: újabb százakat kaptak lencsevégre, volt aki helyszíni bírságot kapott 
Forrás: A rendőrség Facebook oldala

A traffipaxon túl -  más jogsértéseket is szankcionáltak

Az ellenőrzések során 5 ittas vezetőt állítottak meg, 79-en mulasztották el a biztonsági öv használatát, és egy esetben gyermekbiztonsági rendszer nélkül szállították a kicsit. A szabálytalan előzések száma 4 volt, bukósisak nélküli motorost viszont nem találtak.

A rendőrség hangsúlyozza: az akció célja a balesetek megelőzése és a közlekedésbiztonság javítása, ezért a hasonló ellenőrzések a jövőben is folytatódnak.

Az elmúlt hetek hasonló adatairól itt olvashatnak.

