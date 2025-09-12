Traffipax-felvételek: több mint ezer sofőrnek hoz postát a gyorshajtás

Emellett 48 sofőrt a helyszínen állítottak meg sebességtúllépés miatt. A traffipax mérések jól mutatják, hogy a sebesség túllépése továbbra is a közlekedési szabályszegések egyik leggyakoribb formája - közölte közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság.

Traffipax: több mint 1300 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Fejérben

Fotó: A rendőrség Facebook-oldala

A közlekedési akciók nemcsak a traffipax felvételekre épültek: a rendőrök 1956 ittasság-ellenőrzést is végeztek, amelyből mindössze két sofőr bizonyult ittasan vezetőnek – ez a korábbi adatokhoz képest kedvező eredmény. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 64 esetben intézkedtek, egy motoros bukósisak nélkül közlekedett, míg a gyermekbiztonsági rendszerek használata minden esetben megfelelő volt.

Traffipax és más jogsértések

A gyorshajtás mellett 35 alkalommal szegték meg az elsőbbség és előzés szabályait, 12-en nem tartották be a kanyarodás vagy irányváltoztatás előírásait, és ugyanennyien mulasztották el a követési távolságot. A rendőrség hangsúlyozza: a közlekedési szabályok betartása és a fokozott ellenőrzések célja a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságának növelése.

