2 órája
Csak mosolyog, vagy büntet is az új traffipax?
A mosoly itt még jó hír – a sofőr szabályosan közlekedik. De ha piros szomorú arc villan fel, az azt jelzi: túl gyorsan hajtunk. Ezek a Traffipack nevű dobozok egyre több településen bukkannak fel. A rendőrség hangsúlyozza: a traffipaxok célja nem a büntetés, hanem a balesetek megelőzése. Fejér vármegye útjain ugyanis továbbra is a gyorshajtás számít a leggyakoribb szabályszegésnek.
Egyre több autós találkozik a mosolygó vagy szomorú fejet mutató újfajta traffipax-dobozokkal. A kérdés sokakban felmerül: ezek az eszközök csak figyelmeztetnek, vagy tényleg érkezhet miattuk a bírság? A rendőrség közben a héten több száz gyorshajtót szűrt ki, és hangsúlyozza: a cél nem a pénzbírság, hanem a balesetek megelőzése.
Smiley traffipax a főúton – büntetés a háttérben?
A hivatalos nevük Traffipack kültéri kabinet, és első ránézésre barátságosabbnak tűnnek a hagyományos fix traffiboxoknál. A rendszer lényege, hogy a sebesség függvényében változik a kijelző:
- megengedett tempónál zöld mosoly,
- gyorshajtásnál piros, szomorú arc látható.
Alapesetben ezek a berendezések csak „edukációs sebességmérők”, vagyis a sofőrök figyelmét hivatottak felhívni a szabályok betartására.
Nem kapcsolódnak a rendőrségi VÉDA-hálózathoz, és nem készítenek hitelesített felvételeket.
Csakhogy a történet itt nem áll meg. A dobozok belsejébe ugyanis könnyen beépíthető a Trafficapture Lite nevű új mérőműszer, amelyet a rendőrség kifejezetten fix telepítésre vásárolt nagyobb mennyiségben. Ez már teljes értékű traffipax: hitelesítéssel rendelkezik, és képes közvetlenül bírságolni a gyorshajtást.
Fejér vármegyei tapasztalatok
A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság legutóbbi közleménye szerint a 37. héten több száz sofőrrel szemben intézkedtek.
- 537 vezető kap utólagos értesítést gyorshajtás miatt,
- 158 helyszíni bírság született,
- több mint 100 közigazgatási bírság is kiszabásra került.
A gyorshajtás mellett más szabályszegések is gyakoriak: 23 esetben elsőbbségadás elmulasztása, 9 szabálytalan kanyarodás, valamint 79 sofőr mulasztotta el a biztonsági öv használatát. Öt ittas vezetőt is kiszűrtek.
A rendőrség hangsúlyozta: a fokozott ellenőrzések célja nem a bírságbevétel, hanem a balesetek megelőzése. Fejér vármegye útjain ugyanis a sebességtúllépés továbbra is a legfőbb baleseti kockázati tényező.
Falunyi sofőrnek kerül pénzbe a száguldozás – itt a heti traffipax-jelentés
Országos kitekintés
Országszerte több településen is felbukkantak már a smiley-s dobozok. Egyes példányok valóban csak figyelmeztetnek, de az új Trafficapture Lite elterjedésével egyre több helyen válhatnak „áltraffipaxból igazi traffipaxszá”.
A Vezess.hu információi szerint a következő hónapokban több tucat új mérőpont léphet működésbe, így nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is gyakoribb lesz a fix sebességellenőrzés.
Mit tehet az autós?
Az autósok sokszor találgatják, hogy egy-egy mosolygós vagy szomorú kijelzés mögött van-e tényleges mérés. A helyzet egyszerű: nem lehet biztosra menni. Egyes dobozok üresek, másokban csupán edukációs radar működik, de bármikor előfordulhat, hogy valódi VÉDA-mérőt építettek beléjük.
Ezért a legbiztosabb „stratégia” továbbra is ugyanaz: a szabályok betartása.
Így nemcsak a csekk kerülhető el, hanem a baleseti kockázat is jelentősen csökken.
Forrás: társoldalunk a magyarnemzet.hu