Csak mosolyog, vagy büntet is az új traffipax?

Egyre több autós találkozik a mosolygó vagy szomorú fejet mutató újfajta traffipax-dobozokkal. A kérdés sokakban felmerül: ezek az eszközök csak figyelmeztetnek, vagy tényleg érkezhet miattuk a bírság? A rendőrség közben a héten több száz gyorshajtót szűrt ki, és hangsúlyozza: a cél nem a pénzbírság, hanem a balesetek megelőzése.

Itt a mosolygós traffipax

Fotó: Medirlab

Smiley traffipax a főúton – büntetés a háttérben?

A hivatalos nevük Traffipack kültéri kabinet, és első ránézésre barátságosabbnak tűnnek a hagyományos fix traffiboxoknál. A rendszer lényege, hogy a sebesség függvényében változik a kijelző:

megengedett tempónál zöld mosoly,

gyorshajtásnál piros, szomorú arc látható.

Alapesetben ezek a berendezések csak „edukációs sebességmérők”, vagyis a sofőrök figyelmét hivatottak felhívni a szabályok betartására.

Nem kapcsolódnak a rendőrségi VÉDA-hálózathoz, és nem készítenek hitelesített felvételeket.

Csakhogy a történet itt nem áll meg. A dobozok belsejébe ugyanis könnyen beépíthető a Trafficapture Lite nevű új mérőműszer, amelyet a rendőrség kifejezetten fix telepítésre vásárolt nagyobb mennyiségben. Ez már teljes értékű traffipax: hitelesítéssel rendelkezik, és képes közvetlenül bírságolni a gyorshajtást.

Fejér vármegyei tapasztalatok

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság legutóbbi közleménye szerint a 37. héten több száz sofőrrel szemben intézkedtek.

537 vezető kap utólagos értesítést gyorshajtás miatt,

158 helyszíni bírság született,

több mint 100 közigazgatási bírság is kiszabásra került.

A gyorshajtás mellett más szabályszegések is gyakoriak: 23 esetben elsőbbségadás elmulasztása, 9 szabálytalan kanyarodás, valamint 79 sofőr mulasztotta el a biztonsági öv használatát. Öt ittas vezetőt is kiszűrtek.

A rendőrség hangsúlyozta: a fokozott ellenőrzések célja nem a bírságbevétel, hanem a balesetek megelőzése. Fejér vármegye útjain ugyanis a sebességtúllépés továbbra is a legfőbb baleseti kockázati tényező.