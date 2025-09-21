szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

30°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Csak mosolyog, vagy büntet is az új traffipax?

Címkék#gyorshajtás#rendőrség#traffipax

A mosoly itt még jó hír – a sofőr szabályosan közlekedik. De ha piros szomorú arc villan fel, az azt jelzi: túl gyorsan hajtunk. Ezek a Traffipack nevű dobozok egyre több településen bukkannak fel. A rendőrség hangsúlyozza: a traffipaxok célja nem a büntetés, hanem a balesetek megelőzése. Fejér vármegye útjain ugyanis továbbra is a gyorshajtás számít a leggyakoribb szabályszegésnek.

Duol.hu

Egyre több autós találkozik a mosolygó vagy szomorú fejet mutató újfajta traffipax-dobozokkal. A kérdés sokakban felmerül: ezek az eszközök csak figyelmeztetnek, vagy tényleg érkezhet miattuk a bírság? A rendőrség közben a héten több száz gyorshajtót szűrt ki, és hangsúlyozza: a cél nem a pénzbírság, hanem a balesetek megelőzése.

traffipax
Itt a mosolygós traffipax
Fotó: Medirlab

Smiley traffipax a főúton – büntetés a háttérben?

A hivatalos nevük Traffipack kültéri kabinet, és első ránézésre barátságosabbnak tűnnek a hagyományos fix traffiboxoknál. A rendszer lényege, hogy a sebesség függvényében változik a kijelző:

  • megengedett tempónál zöld mosoly,
  • gyorshajtásnál piros, szomorú arc látható.

Alapesetben ezek a berendezések csak „edukációs sebességmérők”, vagyis a sofőrök figyelmét hivatottak felhívni a szabályok betartására. 

Nem kapcsolódnak a rendőrségi VÉDA-hálózathoz, és nem készítenek hitelesített felvételeket.

Csakhogy a történet itt nem áll meg. A dobozok belsejébe ugyanis könnyen beépíthető a Trafficapture Lite nevű új mérőműszer, amelyet a rendőrség kifejezetten fix telepítésre vásárolt nagyobb mennyiségben. Ez már teljes értékű traffipax: hitelesítéssel rendelkezik, és képes közvetlenül bírságolni a gyorshajtást.

Fejér vármegyei tapasztalatok

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság legutóbbi közleménye szerint a 37. héten több száz sofőrrel szemben intézkedtek.

  • 537 vezető kap utólagos értesítést gyorshajtás miatt,
  • 158 helyszíni bírság született,
  • több mint 100 közigazgatási bírság is kiszabásra került.

A gyorshajtás mellett más szabályszegések is gyakoriak: 23 esetben elsőbbségadás elmulasztása, 9 szabálytalan kanyarodás, valamint 79 sofőr mulasztotta el a biztonsági öv használatát. Öt ittas vezetőt is kiszűrtek.

A rendőrség hangsúlyozta: a fokozott ellenőrzések célja nem a bírságbevétel, hanem a balesetek megelőzése. Fejér vármegye útjain ugyanis a sebességtúllépés továbbra is a legfőbb baleseti kockázati tényező.

Országos kitekintés

Országszerte több településen is felbukkantak már a smiley-s dobozok. Egyes példányok valóban csak figyelmeztetnek, de az új Trafficapture Lite elterjedésével egyre több helyen válhatnak „áltraffipaxból igazi traffipaxszá”.

A Vezess.hu információi szerint a következő hónapokban több tucat új mérőpont léphet működésbe, így nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is gyakoribb lesz a fix sebességellenőrzés.

Mit tehet az autós?

Az autósok sokszor találgatják, hogy egy-egy mosolygós vagy szomorú kijelzés mögött van-e tényleges mérés. A helyzet egyszerű: nem lehet biztosra menni. Egyes dobozok üresek, másokban csupán edukációs radar működik, de bármikor előfordulhat, hogy valódi VÉDA-mérőt építettek beléjük.

Ezért a legbiztosabb „stratégia” továbbra is ugyanaz: a szabályok betartása. 

Így nemcsak a csekk kerülhető el, hanem a baleseti kockázat is jelentősen csökken.

Forrás: társoldalunk a magyarnemzet.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu