Brutális nyár: a legnagyobb magyar bűnügyek – top 10 krimi
A 2025-ös nyár nem csupán a hőségről és a fesztiválokról szólt Magyarországon, hanem sokkoló bűncselekményekről is. Ezek közül most összegyűjtöttük a top 10 krimi esetet, amelyek az elmúlt hónapokban a legnagyobb sajtóvisszhangot váltották ki, és amelyek megrázták az ország közvéleményét.
A 2025-ös nyár bűnügyi krónikája sokkoló és tanulságos: gyilkosságok, gyermekbántalmazások, brutális támadások és rejtélyes halálesetek sora került a címlapokra. A top 10 krimi ügy bemutatása rávilágít, mennyire fontos az erőszak megelőzése, a közbiztonság védelme és a hatóságok gyors reagálása — mert minden bűncselekmény mögött emberi sorsok, összetört életek állnak.
A nyár legdurvább bűnügyei – Top 10 krimi Magyarországon
1. Kalapácsos támadás Jeszenszky Géza ellen
2025. június 1-jén egy 70 éves férfi kőműveskalapáccsal támadt Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére budapesti otthonuk közelében. Jeszenszky életveszélyesen megsérült, támadóját a helyszín közelében elfogták. Az ügyészség előre kitervelt emberölési kísérlettel vádolja az elkövetőt.
2. Féltékenységi gyilkosság Szolnokon
Egy 36 éves férfi halálra verte élettársát, majd életveszélyesen megsebesítette annak férfi ismerősét. A bántalmazás után órákig nem hívott segítséget, csak másnap reggel tett bejelentést. A férfit letartóztatták, és halált okozó testi sértés miatt nyomoznak ellene.
3. Horrorisztikus késelés a Havanna-lakótelepen
Egy 25 éves férfi több mint száz késszúrással megölte frissen megismert ismerősét a saját albérletében. Két napig a holttesttel együtt élt, majd maga hívta a rendőrséget. Emberölés miatt van előzetes letartóztatásban.
4. Csecsemőgyilkosság Nagydorogon
Augusztus 20-án egy kéthetes csecsemőt holtan találtak egy kukoricás szélén. Az anya először elrablásról beszélt, majd ellentmondásokba keveredett, végül emberölés gyanújával letartóztatták. Az országot sokkolta a történet.
5. A miskei kisgyermek meggyilkolása
Szeptember elején, a nyár végén történt a miskei tragédia, amikor egy 22 hónapos kislányt halálra vert a nevelőapja, majd elrejtette a holttestet a bokrok között. A férfit előzetes letartóztatásba helyezték és elmeorvosi vizsgálat alá vetették.
6. Tiszakécskei eltűnésből gyilkosság
Egy 56 éves férfi eltűnését júliusban jelentették be, később holtan találták egy erdőszéli gödörben. A nyomozás kiderítette: élettársa veje ölte meg, majd elrejtette a testet. A gyanúsított beismerő vallomást tett.
7. Rasszista támadás a II. János Pál pápa téren
Egy sötét bőrű férfit vertek meg életveszélyesen egy fiatalokból álló csoport tagjai Budapesten. A rendőrség hét gyanúsítottat fogott el, ellenük gyűlölet-bűncselekmény és életveszélyt okozó testi sértés miatt folyik az eljárás.
8. Idős nő elleni támadás a 4-6-os villamoson
Egy 21 éves nő ok nélkül megtámadott és a villamosról lelökött egy 72 éves asszonyt, aki súlyosan megsérült. A támadót körözés után fogták el, jelenleg előzetes letartóztatásban van.
9. Renner Erika zaklatásának eszkalálódása
A „lúgos orvos” ügy áldozatát halálosan megfenyegette egy zaklatója, akit emberölés előkészületével gyanúsítanak. A rendőrség elfogta a férfit, és pszichiátriai megfigyelés alá helyezte, Renner Erika rendőri védelem alatt áll.
10. Két nő halála egy rákospalotai lakástűzben
Augusztus 31-én tűz ütött ki egy budapesti panelházban, két nő meghalt, egyikük kizuhant az erkélyről. A hatóság vizsgálja, hogy szándékos gyújtogatás okozta-e a tragédiát.