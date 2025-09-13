Brutális nyár: a legnagyobb magyar bűnügyek – top 10 krimi

A 2025-ös nyár bűnügyi krónikája sokkoló és tanulságos: gyilkosságok, gyermekbántalmazások, brutális támadások és rejtélyes halálesetek sora került a címlapokra. A top 10 krimi ügy bemutatása rávilágít, mennyire fontos az erőszak megelőzése, a közbiztonság védelme és a hatóságok gyors reagálása — mert minden bűncselekmény mögött emberi sorsok, összetört életek állnak.

A miskei kislány keresését tizenkét fővel és tizenhárom kutyával segítette a dunaújvárosi egyesület, ezigye a top 10 krimi esetnek

Fotó: LEAF Kutyás Kutató-Mentő Sportegyesület

A nyár legdurvább bűnügyei – Top 10 krimi Magyarországon

1. Kalapácsos támadás Jeszenszky Géza ellen

2025. június 1-jén egy 70 éves férfi kőműveskalapáccsal támadt Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére budapesti otthonuk közelében. Jeszenszky életveszélyesen megsérült, támadóját a helyszín közelében elfogták. Az ügyészség előre kitervelt emberölési kísérlettel vádolja az elkövetőt.

2. Féltékenységi gyilkosság Szolnokon

Egy 36 éves férfi halálra verte élettársát, majd életveszélyesen megsebesítette annak férfi ismerősét. A bántalmazás után órákig nem hívott segítséget, csak másnap reggel tett bejelentést. A férfit letartóztatták, és halált okozó testi sértés miatt nyomoznak ellene.

3. Horrorisztikus késelés a Havanna-lakótelepen

Egy 25 éves férfi több mint száz késszúrással megölte frissen megismert ismerősét a saját albérletében. Két napig a holttesttel együtt élt, majd maga hívta a rendőrséget. Emberölés miatt van előzetes letartóztatásban.

4. Csecsemőgyilkosság Nagydorogon

Augusztus 20-án egy kéthetes csecsemőt holtan találtak egy kukoricás szélén. Az anya először elrablásról beszélt, majd ellentmondásokba keveredett, végül emberölés gyanújával letartóztatták. Az országot sokkolta a történet.