Robbanást sejtettek

42 perce

Erős dörejek Székesfehérváron - tűzoltók is kivonultak

Sokan találgatták szerda este, miért vonult ki négy tűzoltóautó a József Attila utcába Székesfehérváron. Mint kiderült, téves riasztás miatt riasztották az egységeket.

Duol.hu

Szerda este nagy riadalmat keltett Székesfehérváron, amikor az Ősz utca környékén robbanásszerű hangot hallottak a lakók, és a közösségi médiában gyorsan elterjedt a hír. Többen fényképet is közzétettek, amelyen négy tűzoltóautó látható a József Attila utcánál. Gyanús füstöt láttak egy tízemeletes tetején, kiderült, hogy téves riasztás volt.

téves riasztás
Valójában téves riasztás történt
Forrás: Illusztráció

Gyanús füstöt láttak egy tízemeletes tetején – téves riasztás volt

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint azonban nem történt rendkívüli esemény. A tűzoltók téves riasztás miatt vonultak ki, miután egy tízemeletes épület tetején füstöt észleltek. Kiderült, hogy munkavégzés zajlott, amely gőzképződéssel járt.

A hatóságok megerősítették: veszélyhelyzet nem volt, beavatkozásra nem volt szükség.

Teljes cikk a feol.hu-n. 

 

