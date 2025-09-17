Erős dörejek Székesfehérváron - tűzoltók is kivonultak

Szerda este nagy riadalmat keltett Székesfehérváron, amikor az Ősz utca környékén robbanásszerű hangot hallottak a lakók, és a közösségi médiában gyorsan elterjedt a hír. Többen fényképet is közzétettek, amelyen négy tűzoltóautó látható a József Attila utcánál. Gyanús füstöt láttak egy tízemeletes tetején, kiderült, hogy téves riasztás volt.

Valójában téves riasztás történt

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint azonban nem történt rendkívüli esemény. A tűzoltók téves riasztás miatt vonultak ki, miután egy tízemeletes épület tetején füstöt észleltek. Kiderült, hogy munkavégzés zajlott, amely gőzképződéssel járt.

A hatóságok megerősítették: veszélyhelyzet nem volt, beavatkozásra nem volt szükség.

