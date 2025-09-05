Szabálytalanság cunami Fejérben: több ezer autós bukott le egy hónap alatt

Az elmúlt négy hét közlekedésrendészeti ellenőrzései során a rendőrség kiemelten a gyorshajtókat és az ittas vezetőket szűrte ki, miközben számos más közlekedési szabálytalanságot is regisztráltak. A traffipax több száz esetben bizonyult kulcsfontosságú eszköznek a felelőtlen sofőrök lefülelésében.

A rendőrség heti rendszerességgel közöl adatokat a szabálytalanságok szankcionálásáról is

Forrás: A rendőrség Facebook oldala

Szabálytalanságok hálójában

A szabálytalanságok listája hosszú: több mint négyezer gyorshajtásról készült felvétel, közel félszáz sofőr ittas vezetésen bukott le, és százával bírságolták azokat, akik nem használták a biztonsági övet. A gyermekbiztonsági rendszerek hiánya, bukósisak nélküli motorozás, szabálytalan előzés, elsőbbség meg nem adása és a követési távolság figyelmen kívül hagyása egyaránt szerepelt az intézkedések között.

A gyorshajtás a leggyakoribb szabálytalanság

A traffipax-mérések egyértelműen mutatják: a sebességtúllépés a legelterjedtebb szabálysértés. Volt olyan hét, amikor közel 1600 gyorshajtást rögzítettek. A helyszíni bírságok mellett a legtöbben postán kapják majd a csekket.

Más szabályszegések is veszélyt jelentenek

A rendőrök több tucatszor intézkedtek elsőbbségadás elmulasztása, szabálytalan előzés és helytelen kanyarodás miatt is. Ezek a szabálytalanságok súlyos balesetekhez vezethetnek, ezért a hatóság fokozott figyelmet fordít rájuk, az adatokat a vármegyei rendőr-főkapitányság közösségi oldalán hetente közlik is.

Családok és motorosok sincsenek biztonságban

Több esetben találtak gyermekbiztonsági rendszert nélkülöző autót, valamint bukósisak nélkül közlekedő motorost. Ezek a szabálytalanságok különösen nagy kockázatot jelentenek, hiszen közvetlenül veszélyeztetik a legvédtelenebb közlekedők életét.