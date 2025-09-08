A TEK csapott le a férfira, aki rettegésben tartotta feleségét – videóval

Egy helyi asszony kért segítséget a szekszárdi rendőröktől, mert megelégelte, hogy férje hónapok óta mind lelkileg, mind testileg bántalmazza, amivel rettegésben tartotta – számolt be róla a rendőrség honlapja. A nő számos esetről számolt be a nyomozóknak, amikor a férfi vita után vagy mindenféle indok nélkül ütlegelte. Felmerült a gyanú arra is, hogy a férj nemcsak a felesége ellen követett el bűncselekményeket, illetve hogy otthonában fegyvert is tart, ezért elfogásához a nyomozók a Terrorelhárítási Központ (TEK) segítségét kérték.

Hónapok óta rettegésben tartotta, bántalmazta feleségét a férfi, akire lecsapott a TEK, mert felmerült a gyanú, hogy fegyvere is van

Fotó: képernyőkép a videóból

Rettegésben tartotta az asszonyt, de korábban volt élettársát is verte

A lakásán tartott kutatás során légpuskát és gáz-riasztó fegyvert találtak a rendőrök. Elfogását követően kapcsolati erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a 32 éves férfit, majd őrizetbe vették. Elismerte, hogy rendszeresen bántalmazta feleségét.

A rendőrök előtt ismert férfi felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt követte el tettét, ugyanis korábban rendszeresen bántalmazta volt élettársát is. A szekszárdi nyomozók kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság a hétvégén el is rendelt.