Országos ellenőrzés az utakon – mutatjuk, mire kell ügyelni!

Szeptember 16. és 22. között fokozott ellenőrzésre számíthatnak az autósok országszerte.

Duol.hu

Az országos ellenőrzés ideje alatt a hatóságok kiemelten figyelik azokat a járművezetőket, akik a volán mögött mobiltelefont használnak, illetve minden olyan cselekményt, amely az elektronikus eszközök kezelése miatt elvonja a vezető figyelmét – írta a Fejér vármegyei rendőrség.

országos ellenőrzés
Országos ellenőrzés a vezetés közbeni mobilhasználat ellen.
Forrás: Canva

A figyelemelvonásra fókuszál az országos ellenőrzés

Fontos hangsúlyozni, hogy nemcsak a telefon használata veszélyes, hanem bármilyen figyelemelvonó eszközkezelés, amely eltereli a vezető tekintetét a forgalomról. A legjobb, amit tehetnek, hogy indulás előtt beállítják az eszközöket, és menet közben nem nyúlnak a telefonhoz – a szabályok betartása nemcsak kötelező, hanem életeket is menthet.

 

