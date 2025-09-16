Országos ellenőrzés az utakon – mutatjuk, mire kell ügyelni!

Az országos ellenőrzés ideje alatt a hatóságok kiemelten figyelik azokat a járművezetőket, akik a volán mögött mobiltelefont használnak, illetve minden olyan cselekményt, amely az elektronikus eszközök kezelése miatt elvonja a vezető figyelmét – írta a Fejér vármegyei rendőrség.

Országos ellenőrzés a vezetés közbeni mobilhasználat ellen.

Forrás: Canva

A figyelemelvonásra fókuszál az országos ellenőrzés

Fontos hangsúlyozni, hogy nemcsak a telefon használata veszélyes, hanem bármilyen figyelemelvonó eszközkezelés, amely eltereli a vezető tekintetét a forgalomról. A legjobb, amit tehetnek, hogy indulás előtt beállítják az eszközöket, és menet közben nem nyúlnak a telefonhoz – a szabályok betartása nemcsak kötelező, hanem életeket is menthet.