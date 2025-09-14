Csábító hirdetések mögött rejtőzött – a nőnek öltözött idős férfi lebukása csak idő kérdése volt

Online csaló csapdájába sétáltak – így fogalmazhatnánk annak a történetnek a kezdetét, amelyben egy szabolcsi férfi 70 gyanútlan vásárlót tévesztett meg egy internetes piactéren, míg végül a paksi rendőrök pontot nem tettek az ügy végére.

Sokan az online csaló csapdájába sétáltak

Véget ért a nyomozás a 70 vásárlót megtévesztő online csaló ügyében

A Paksi Rendőrkapitányság nyomozói befejezték annak a szabolcsi férfinak az ügyét, aki női profil mögé bújva összesen 70 gyanútlan vásárlót károsított meg egy internetes piactéren.

Kabátvásárlásból indult a nyomozás

Az eljárás 2023 tavaszán kezdődött, miután egy paksi nő feljelentést tett: egy internetes hirdetésben meghirdetett átmeneti kabát árát előre elutalta, ám a termék soha nem érkezett meg, és a hirdető is elérhetetlenné vált. A nő 8500 forintot vesztett a csalás miatt.

Kifinomult módszerrel csapta be a vásárlókat

A rendőrök nyomozása során kiderült, hogy egy akkor 62 éves nyíregyházi férfi áll a megtévesztő hirdetések mögött. A férfi női néven hirdetett, többnyire márkás női ruhákat, táskákat és pénztárcákat kínált eladásra, holott ezekkel soha nem is rendelkezett. A vevőktől 8500 és 19 500 forint közötti összegeket csalt ki, majd nyomtalanul eltűnt.

Körözés után jelentkezett, majd újra eltűnt

A férfi a rendőrségi idézésekre nem reagált, lakcímén és tartózkodási helyein sem volt elérhető, ezért a Paksi Rendőrkapitányság körözést adott ki ellene. Amikor ezt megtudta, önként jelentkezett a hatóságoknál, és az addig felderített ügyekben kihallgatták. Ezt követően azonban ismét ismeretlen helyre távozott, és újabb idézéseit sem vette át. Végül 2025 júliusában rendőrök állították elő, ekkor további csalások gyanújával is kihallgatták.

Vádindítvány az ügyészségen

A paksi nyomozók a napokban fejezték be a vizsgálatot, az ügyet vádindítványi javaslattal küldték meg az illetékes ügyészségnek.

A rendőrség hangsúlyozta: a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak az online csalások megelőzésére és felderítésére.

Az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzéséről további hasznos információk találhatók a www.kiberpajzs.hu oldalon.

