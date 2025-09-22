Hajnali baleset az M8-as autópályán: megszólalt a motoros családja

Baleset történt az M8-as autópályán a Baracs felé vezető oldalon, Kisapostag közelében, a 6-os főúti lehajtónál, ahol egy kamion és egy motorkerékpár ütközött össze - szólt a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásának első híradása, majd jött is rá a frissítés, miszerint a motoros elesett az autópályán.

A balesettel kapcsolatban a család megkereste szerkesztőségünket, és a pontosítást kérték. A családtagok azt mondták, a kamionról leesett egy sörpad, és az találta el a motorost. Mint mondták, a baleset után a motorost eszméletlenül szállították kórházba, megműtötték, és az operáció sikerült. Már jobban van, a hozzátartozók néhány mondatot váltani is tudtak vele - tették hozzá. A családtagok azt is elmondták, hogy a rendőrségtől kapott tájékoztatás szerint a kamionos ellen gondatlanságból elkövetett közúti veszélyeztetés miatt indítottak eljárást.

Hamar megvan a baj. Néha a sörpadot sem tudjuk kikerülni

Fotó: police.hu