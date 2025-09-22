szeptember 22., hétfő

Móric névnap

30°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bármi megtörténhet

44 perce

Hajnali baleset az M8-as autópályán: megszólalt a motoros családja

Címkék#kamion#kórház#Kisapostag#dunaújvárosi#motorkerékpár

Motorost ért baleset, hétfőn reggel az M8-as autópályán Kisapostag térségében. A katasztrófavédelem által is megosztott hírt lapunknak a család is kommentálta. Mint elmondták, egy sörpad okozta a bajt.

Agárdy Csaba

Baleset történt az M8-as autópályán a Baracs felé vezető oldalon, Kisapostag közelében, a 6-os főúti lehajtónál, ahol egy kamion és egy motorkerékpár ütközött össze - szólt a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásának első híradása, majd jött is rá a frissítés, miszerint a motoros elesett az autópályán. 
A balesettel kapcsolatban a család megkereste szerkesztőségünket, és a pontosítást kérték. A családtagok azt mondták, a kamionról leesett egy sörpad, és az találta el a motorost. Mint mondták, a baleset után a motorost eszméletlenül szállították kórházba, megműtötték, és az operáció sikerült. Már jobban van, a hozzátartozók néhány mondatot váltani is tudtak vele - tették hozzá. A családtagok azt is elmondták, hogy a rendőrségtől kapott tájékoztatás szerint a kamionos ellen gondatlanságból elkövetett közúti veszélyeztetés miatt indítottak eljárást.

sörpad
Hamar megvan a baj. Néha a sörpadot sem tudjuk kikerülni
Fotó: police.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu