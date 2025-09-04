szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

28°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűnbanda

2 órája

Már ilyen is van: az otthonfelújítási támogatással csaltak

Címkék#otthonfelújítási támogatás#csalás#bűnbanda#vád

Közel 800 millió forint kárt okozott a költségvetésnek egy bűnszervezet, amely jogosulatlanul igényelt otthonfelújítási támogatásokat. Az ügyészség 26 vádlott ellen emelt vádat.

Duol.hu

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt emelt vádat a Heves Vármegyei Főügyészség egy bűnbanda ellen, amely otthonfelújítási támogatások jogosulatlan felvételére szakosodott. A 26 vádlott 258 ember adatait felhasználva nyújtott be hamis kérelmeket, szerződéseket és számlákat, amellyel közel 800 millió forint támogatást szereztek meg. Az ügyfelek többsége nem volt tisztában a támogatás feltételeivel, sokuknak azt állították, hogy nem nyertek. Az elsőrendű vádlott közel 600 millió forintot tartott meg. Az ügyészség több vádlottal szemben börtönbüntetést, másoknál közérdekű munkát, valamint 600 millió forint vagyonelkobzást indítványozott.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu