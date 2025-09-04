Már ilyen is van: az otthonfelújítási támogatással csaltak

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt emelt vádat a Heves Vármegyei Főügyészség egy bűnbanda ellen, amely otthonfelújítási támogatások jogosulatlan felvételére szakosodott. A 26 vádlott 258 ember adatait felhasználva nyújtott be hamis kérelmeket, szerződéseket és számlákat, amellyel közel 800 millió forint támogatást szereztek meg. Az ügyfelek többsége nem volt tisztában a támogatás feltételeivel, sokuknak azt állították, hogy nem nyertek. Az elsőrendű vádlott közel 600 millió forintot tartott meg. Az ügyészség több vádlottal szemben börtönbüntetést, másoknál közérdekű munkát, valamint 600 millió forint vagyonelkobzást indítványozott.