Lakástüzek: kutatás mutatta ki, kik vannak a leginkább veszélyben

Geiger Zoltán tűzoltó alezredes a közelmúlt tapasztalatait összegezte: szó esett a szabadtéri tüzekről, a lakástüzek alakulásáról, valamint a nyári szélvihar utáni műszaki mentésekről is - adta hírül honlapján a vármegyei katasztrófavédelem. Dr. Hábermayer Tamás tűzoltó ezredes a halálos tűzesetek okait vizsgáló kutatást mutatta be, amely statisztikai és orvosi szempontok alapján azonosította a leginkább veszélyeztetett csoportokat, és javaslatot tett a célzott megelőzésre.

Tóth Péter, az Energiaügyi Minisztérium képviseletében hangsúlyozta: a tűzmegelőzés a lakosság széleskörű tájékoztatásával, valamint az intézmények közötti szoros együttműködéssel lehet a leghatékonyabb.