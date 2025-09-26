8 órája
Lakástüzek: kutatás mutatta ki, kik vannak a leginkább veszélyben
A halálos lakástüzek számának csökkentése és a megelőzés erősítése volt a központi témája a Fejér Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság őszi munkaértekezletének, amelyet a székesfehérvári tűzoltólaktanyában tartottak.
Fotó: Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados
Geiger Zoltán tűzoltó alezredes a közelmúlt tapasztalatait összegezte: szó esett a szabadtéri tüzekről, a lakástüzek alakulásáról, valamint a nyári szélvihar utáni műszaki mentésekről is - adta hírül honlapján a vármegyei katasztrófavédelem. Dr. Hábermayer Tamás tűzoltó ezredes a halálos tűzesetek okait vizsgáló kutatást mutatta be, amely statisztikai és orvosi szempontok alapján azonosította a leginkább veszélyeztetett csoportokat, és javaslatot tett a célzott megelőzésre.
Tóth Péter, az Energiaügyi Minisztérium képviseletében hangsúlyozta: a tűzmegelőzés a lakosság széleskörű tájékoztatásával, valamint az intézmények közötti szoros együttműködéssel lehet a leghatékonyabb.