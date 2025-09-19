58 perce
Megugrott a lakástüzek száma, több a halálos áldozat is
Fejér vármegyében szeptember közepéig több mint kétszáz otthonban keletkezett tűz. Négy ember életét vesztette lakástűz következtében. A legtöbb eset mögött hétköznapi okok állnak: elektromos meghibásodás, nyílt láng gondatlan használata, a fűtési rendszer hibái vagy a konyhában felejtett étel okozta a bajt.
Fejér vármegyében idén már négy ember életét követelte lakástűz – a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a fűtési szezonban különösen fontos az odafigyelés és a füstérzékelők használata.
A tapasztalatok szerint a hidegebb hónapokban még gyakoribbá válnak a lakástüzek
Az emberek több időt töltenek a négy fal között, gyakrabban főznek, és folyamatosan fűtenek. Az elmúlt évek adatai alapján a tűzesetek több mint fele a fűtési szezonban történik.
A lángok kialakulásáért sokszor emberi mulasztás felelős
- írja szerkesztőségünkek eljutatott levelében Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A rendszeresen nem karbantartott háztartási eszközök, a lakásban felhalmozott lomok és a menekülési útvonalakat eltorlaszoló tárgyak növelik a kockázatot, és nehezítik a tűzoltók munkáját is. Fontos tudni, hogy a legtöbb halálesetet nem közvetlenül a tűz, hanem a keletkező füst okozza — már egy kisebb tűzfészek is végzetes lehet, ha például meggyullad az ágymatrac, vagy odaég a tűzhelyen hagyott étel.
Ugyanakkor azokban az otthonokban, ahol füstérzékelő működik, a tapasztalatok szerint sikerült időben észlelni és eloltani a lángokat, így elkerülhető volt a tragédia és az anyagi kár is jóval kisebb maradt. Különösen az egyedül élő idősek biztonságát növelheti, ha olyan eszközt szerelnek fel, amely nemcsak hangjelzést ad, hanem a hozzátartozók telefonjára is riasztást küld.
A lakástűz Dunaújvárosban is probléma
Legutóbb arról írtunk, hogy tűz keletkezett egy ötödik emeleti, társasházi lakásban, Dunaújvárosban, a Vasmű úton, az Ady Endre utcánál. Berendezési tárgyak égtek az egyik szobában.