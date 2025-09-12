A Labubu-őrület újabb szintje, több tízezer hamis figurát foglaltak le

Az előkerült áruk között a Pop Mart által gyártott, a Labubu-őrület miatt világszerte népszerű figurák voltak a legnagyobb számban, de a szállítmányokban számos más termék – többek között kulcstartók, kulacsok, pénztárcák, ruhadarabok és különféle kiegészítők – is helyet kaptak – tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlményében. A gyártó visszaigazolása alapján a lefoglalt termékek egytől egyig hamisítványok.

A Labubu-őrületet a hamisítók is meg akarják lovagolni

Forrás: NAV

A hamis Labubu figurák több országból érkeztek

A közleményből kiderült, a szállítmányok döntően Hollandiából és Belgiumból, kisebb részben pedig Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból érkeztek. A hamis termékek nemcsak a gyártó szellemi tulajdonjogát sértik, hanem fogyasztóvédelmi kockázatot is jelenthetnek, hiszen minőségük és biztonságuk nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A NAV folyamatosan figyelemmel kíséri a repülőtéren keresztül érkező szállítmányokat, és továbbra is határozottan fellép a hamis áruk behozatala ellen. A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak és az árukat zár alá vették.