Beismerte

2 órája

Kulcs a kocsiban maradt – ellopták

Címkék#kulcs#kocsiban#tolvaj

Duol.hu

Szeptember 16-án Pakson ellopták egy helyi férfi nyitva hagyott autóját, amelyben a kulcs is benne maradt. A rendőrök gyorsan azonosították a tolvajt, egy 19 éves németkéri férfit, aki beismerte tettét. Az autót megtalálták, lefoglalták, majd visszaadták a tulajdonosnak.

