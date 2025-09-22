Kulcs a kocsiban maradt – ellopták

Szeptember 16-án Pakson ellopták egy helyi férfi nyitva hagyott autóját, amelyben a kulcs is benne maradt. A rendőrök gyorsan azonosították a tolvajt, egy 19 éves németkéri férfit, aki beismerte tettét. Az autót megtalálták, lefoglalták, majd visszaadták a tulajdonosnak.