Fuvarjai miatt egész Európa rácsok mögé dugná a toplistás dunaújvárosi bűnözőt

A körözés alatt álló személy Dunaújvárosban született, magyar állampolgár. Az ellene kiadott toplistás körözést azért rendelték el, mert szabadságvesztés letöltése céljából keresik, legalábbis a rendőrség máig elérhető, nyilvános adatai szerint.

Körözés: dunaujvárosi születésű TOP elkövetőt keres a rendőrség Fotó: Baranyai A.

Milyen bűncselekmények miatt van érvényben a körözés?

A körözéshez kapcsolódóan Magyarország büntető törvénykönyve több pontja is szerepel:

Embercsempészés (BTK 353.§) – ez az egyik fő vád a személy ellen.

Embercsempészés vagyoni haszonszerzés végett – a BTK 353.§ (2) bekezdése (a) pontja – visszaéléses, pénzszerzés célú embercsempészés kapcsán.

Ezekből világos, hogy a körözés nem egyszerű szabálysértés vagy kisebb bűncselekmény miatt történt, hanem súlyos bűnügyek miatt, melyek emberi életeket érinthetnek, és jelentős károkat okozhatnak.

Mi következhet most?

A körözés top listás státusza azt jelenti, hogy kiemelt figyelemmel keresik az elkövetőt. Ha bárki információval rendelkezik az érintett tartózkodási helyéről vagy mozgásáról, a rendőrség kéri, hogy a Telefontanú, vagy a rendőrség más kapcsolattartási csatornáin keresse őket.

Fontos megjegyezni, hogy a körözött személy letöltendő szabadságvesztés miatt van keresés alatt – azaz nem új vádak miatt, hanem korábban kiszabott büntetés végrehajtása céljából.