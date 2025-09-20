1 órája
Fuvarjai miatt egész Európa rácsok mögé dugná a toplistás dunaújvárosi bűnözőt
A körözés hivatalos oldalon közzétett információi alapján egy férfit keres a rendőrség, toplistás körözés keretében. A körözés célja – mint az ilyen ügyeknél általában – hogy az érintett személyt elfogják, illetve elszámoltathatóvá váljon a bűncselekményei miatt.
Fotó: BARANYAI ATTILA
A körözés alatt álló személy Dunaújvárosban született, magyar állampolgár. Az ellene kiadott toplistás körözést azért rendelték el, mert szabadságvesztés letöltése céljából keresik, legalábbis a rendőrség máig elérhető, nyilvános adatai szerint.
Milyen bűncselekmények miatt van érvényben a körözés?
A körözéshez kapcsolódóan Magyarország büntető törvénykönyve több pontja is szerepel:
- Embercsempészés (BTK 353.§) – ez az egyik fő vád a személy ellen.
- Embercsempészés vagyoni haszonszerzés végett – a BTK 353.§ (2) bekezdése (a) pontja – visszaéléses, pénzszerzés célú embercsempészés kapcsán.
Ezekből világos, hogy a körözés nem egyszerű szabálysértés vagy kisebb bűncselekmény miatt történt, hanem súlyos bűnügyek miatt, melyek emberi életeket érinthetnek, és jelentős károkat okozhatnak.
Mi következhet most?
A körözés top listás státusza azt jelenti, hogy kiemelt figyelemmel keresik az elkövetőt. Ha bárki információval rendelkezik az érintett tartózkodási helyéről vagy mozgásáról, a rendőrség kéri, hogy a Telefontanú, vagy a rendőrség más kapcsolattartási csatornáin keresse őket.
Fontos megjegyezni, hogy a körözött személy letöltendő szabadságvesztés miatt van keresés alatt – azaz nem új vádak miatt, hanem korábban kiszabott büntetés végrehajtása céljából.