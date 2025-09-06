Idős asszonyt rabolt ki a dunaújvárosi buszmegállóban, letartóztatták

A Fejér Vármegyei Főügyészség közleményében arról írt, az alapos gyanú szerint a férfi augusztus 24-én délelőtt egy dunaújvárosi buszmegállóban egyedül ülő, kezében járóbotot tartó idős asszonyt kifigyelt és elhatározta, hogy megszerzi a táskáját, mivel készpénzre volt szüksége. A férfi megragadta az asszony ölében lévő táskát és erősen húzta. A térdprotézise miatt nehézkes járású és járóbottal közlekedő idős sértett segítségért kiáltott, a táskáját nem engedte el, azonban a férfi legalább másfél méterre elhúzta, végül a sértettnek elfogyott az ereje, a térdeire és a karjaira esett, és eközben elengedte a táskát. Miután kirabolta áldozatát, a férfi a táskával a helyszínről elmenekült.

A támadó kirabolta az idős nénit, elvette a táskáját

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Kirabolta, háromezer forintot zsákmányolt

A táskában lévő háromezer forint készpénzt magához vette, később abból vásárolt, a táskát pedig a benne lévő lakáskulcsokkal együtt eldobta. A sértett a férfi magatartásának következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

A gyanúsított büntetett előéletű és munkanélküli. Alaposan lehet következtetni arra, hogy megélhetésének fedezése érdekében újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el.

A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adott és elrendelte a gyanúsított letartóztatását, a döntés a gyanúsított fellebbezésére figyelemmel nem végleges.