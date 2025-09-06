szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

17°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűncselekmény

54 perce

Idős asszonyt rabolt ki a dunaújvárosi buszmegállóban, letartóztatták

Címkék#Fejér Vármegyei Főügyészség#letartóztatás#bűncselekmény#rablás bűntett#Dunaújváros#idős asszony

A Dunaújvárosi Járási Ügyészség minősített rablás bűntette miatt indítványozta annak a férfinak a letartóztatását, aki egy 87 éves, idős asszonyt rabolt ki egy helyi buszmegállóban.

Duol.hu

A Fejér Vármegyei Főügyészség közleményében arról írt, az alapos gyanú szerint a férfi augusztus 24-én délelőtt egy dunaújvárosi buszmegállóban egyedül ülő, kezében járóbotot tartó idős asszonyt kifigyelt és elhatározta, hogy megszerzi a táskáját, mivel készpénzre volt szüksége. A férfi megragadta az asszony ölében lévő táskát és erősen húzta. A térdprotézise miatt nehézkes járású és járóbottal közlekedő idős sértett segítségért kiáltott, a táskáját nem engedte el, azonban a férfi legalább másfél méterre elhúzta, végül a sértettnek elfogyott az ereje, a térdeire és a karjaira esett, és eközben elengedte a táskát. Miután kirabolta áldozatát, a férfi a táskával a helyszínről elmenekült.

kirabolta
A támadó kirabolta az idős nénit, elvette a táskáját
Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Kirabolta, háromezer forintot zsákmányolt

A táskában lévő háromezer forint készpénzt magához vette, később abból vásárolt, a táskát pedig a benne lévő lakáskulcsokkal együtt eldobta. A sértett a férfi magatartásának következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

A gyanúsított büntetett előéletű és munkanélküli. Alaposan lehet következtetni arra, hogy  megélhetésének fedezése érdekében újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el. 

A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adott és elrendelte a gyanúsított letartóztatását, a döntés a gyanúsított fellebbezésére figyelemmel nem végleges.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu