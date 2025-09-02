Tűz
Kigyulladt egy hétvégi ház Rácalmáson, teljes terjdelmében égett
Tűz ütött ki kedden délután Rácalmáson az Orgona utcában egy hétvégi házban, ami teljes terjedelmében égett. A tűzoltók megakadályozták a lángok továbbterjedését.
A Katasztrófavédelem honlapján számolt be róla, hogy Rácalmás Orgona utcában tűz keletkezett egy hétvégi házban. Teljes terjedelmében égett a mintegy negyven négyzetméteres épület, a helyszínre siető dunaújvárosi és pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. A kigyulladt ingatlanban egy ember tartózkodott, ő időben kimenekült az épületből.
