Kigyulladt egy hétvégi ház Rácalmáson, teljes terjdelmében égett

Tűz ütött ki kedden délután Rácalmáson az Orgona utcában egy hétvégi házban, ami teljes terjedelmében égett. A tűzoltók megakadályozták a lángok továbbterjedését.

Gallai Péter

A Katasztrófavédelem honlapján számolt be róla, hogy Rácalmás Orgona utcában tűz keletkezett egy hétvégi házban. Teljes terjedelmében égett a mintegy negyven négyzetméteres épület, a helyszínre siető dunaújvárosi és pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. A kigyulladt ingatlanban egy ember tartózkodott, ő időben kimenekült az épületből.

A kigyulladt házhoz két helyről érkeztek tűzoltók
Fotó: MW-illusztráció

 

 

