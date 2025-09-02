Kigyulladt egy hétvégi ház Rácalmáson, teljes terjedelmében égett

A Katasztrófavédelem honlapján számolt be róla, hogy Rácalmás Orgona utcában tűz keletkezett egy hétvégi házban. Teljes terjedelmében égett a mintegy negyven négyzetméteres épület, a helyszínre siető dunaújvárosi és pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. A kigyulladt ingatlanban egy ember tartózkodott, ő időben kimenekült az épületből.

A kigyulladt házhoz két helyről érkeztek tűzoltók

Fotó: MW-illusztráció