Katasztrófavédelem
1 órája
Két évtizedes munkáját ismerték el
Cseh István tűzoltó zászlós
Fotó: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere húsz évnyi eredményes szolgálatának és kiváló munkájának elismeréseként Szolgálati Jelet adományozott Cseh István tűzoltó zászlósnak, a vármegyei műveletirányító ügyelet megbízott vezetőjének, aki szolgálati helyén vette át az elismerést adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre