Katasztrófavédelem

1 órája

Két évtizedes munkáját ismerték el

Két évtizedes munkáját ismerték el

Cseh István tűzoltó zászlós

Fotó: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere húsz évnyi eredményes szolgálatának és kiváló munkájának elismeréseként Szolgálati Jelet adományozott Cseh István tűzoltó zászlósnak, a vármegyei műveletirányító ügyelet megbízott vezetőjének, aki szolgálati helyén vette át az elismerést  adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem.

