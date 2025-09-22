szeptember 22., hétfő

Rejtély a Pilisben

48 perce

A túra után nyoma veszett: hová tűnt Kaszás Nikolett?

Címkék#segítség#nyom#Kaszás Nikolett#ügy

Már több mint két hete tart a keresés a Pilisben eltűnt fiatal lány után. Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult túrázni, ám azóta nyoma veszett, és telefonja is elérhetetlen.

Duol.hu

Már tizenhat nap telt el a rejtélyes eltűnés óta. Kaszás Nikolett, a 27 éves fiatal lány szeptember 7-én indult el budapesti albérletéből, hogy a Pilisben túrázzon. Bár a jelek szerint befejezte a kirándulást, azóta nem tért haza, nem jelentkezett a családjánál, és a telefonja is elérhetetlen. A rendőrség országos körözést adott ki, miközben a közösségi oldalakon egyre több találgatás lát napvilágot az eltűnés körülményeiről.

Kaszás Nikolett
Kaszás Nikolett tizenhat napja nem tért haza
Forrás: police.hu

A rendőrség a lakosság segítségét kéri Kaszás Nikolett ügyében

A nyomozás most váratlan fordulatot vett: a borsonline.hu beszámolója szerint egy magát Ádámnak nevező férfi az interneten azzal állt elő, hogy ő ölte meg a 27 éves nőt. A férfi üzeneteiben Nikolett családját és ismerőseit is közvetlenül megkereste, tovább fokozva a bizonytalanságot. A hatóságok azonban egyelőre nem erősítették meg, hogy a férfi állításai valósak lennének.

A rendőrség folytatja a nyomozást, minden beérkező információt ellenőriz, ugyanakkor Nikolett sorsa továbbra is ismeretlen. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a fiatal lány hollétéről, az haladéktalanul jelentkezzen – hiszen minden perc számít a keresésben.

Teljes cikk a feol.hu-n.

 

