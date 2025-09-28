szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

49 perce

Nincs több remény, megtalálták Kaszás Nikolett holttestét

Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult túrázni, a Pilisben, ám azóta nyoma veszett. Egy újabb nagyszabású keresőakció során vasárnap megtalálták a holttestét.

Duol.hu
Nincs több remény, megtalálták Kaszás Nikolett holttestét

Forrás: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook oldala

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldala vasárnap arról adott hírt, hogy a Pilisben tartott vasárnapi kutatás sajnálatos eredményt hozott. Mint írják, a délelőtti órákban megtalálták a több hete keresett lányt, Kaszás Nikoletett, aki ekkorra sajnos már nem élt. A szemle folyamatban van, azonban bővebb információt nem áll módukban adni jelenleg az ügy körülményeiről. 

Kaszás Nikolett
Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el, azóta rengetegen keresték, ami vasárnap szomorú eredménnyel zárult
Forrás: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook oldala

Vasárnap reggelre hirdették meg az élőláncos és keresőkutyás kutatást az eltűnt túrázó megtalálására, amin háromszáz önkéntes vett részt. Erről fontos információkat a közösségi oldalán osztott meg a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat. Mint írták, korábban a folyamatosan beérkező információk, adatok alapján rendőrség koordinációjával, szolgálatuk, a polgárőrség, túrázók részvételével mindeddig 184 km hosszú túraútvonal és annak a közvetlen környezete lett átvizsgálva. A szolgálat korábban több videót is megosztott a keresésről.

Kaszás Nikolett után több, mint 2,5 millió négyzetmétert fésültek át vasárnap

A vasárnapra kijelölt terület a legutolsó ismert tartózkodási hely köré összpontosult és méretét tekintve több, mint 2,5 millió négyzetméter.

– Mivel a túraútvonalak át lettek vizsgálva, így a keresés fókusza a fás és bokros területekre korlátozódik. Mindenféle információk láttak napvilágot az eltűnés körülményeivel kapcsolatban, de most hagyatkozzunk a tényekre. A rendőrség által kijelölt terület átvizsgálása a holnapi nap egyetlen feladata – írták a keresést megelőzően.

 

