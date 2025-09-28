49 perce
Nincs több remény, megtalálták Kaszás Nikolett holttestét
Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult túrázni, a Pilisben, ám azóta nyoma veszett. Egy újabb nagyszabású keresőakció során vasárnap megtalálták a holttestét.
Forrás: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook oldala
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldala vasárnap arról adott hírt, hogy a Pilisben tartott vasárnapi kutatás sajnálatos eredményt hozott. Mint írják, a délelőtti órákban megtalálták a több hete keresett lányt, Kaszás Nikoletett, aki ekkorra sajnos már nem élt. A szemle folyamatban van, azonban bővebb információt nem áll módukban adni jelenleg az ügy körülményeiről.
Vasárnap reggelre hirdették meg az élőláncos és keresőkutyás kutatást az eltűnt túrázó megtalálására, amin háromszáz önkéntes vett részt. Erről fontos információkat a közösségi oldalán osztott meg a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat. Mint írták, korábban a folyamatosan beérkező információk, adatok alapján rendőrség koordinációjával, szolgálatuk, a polgárőrség, túrázók részvételével mindeddig 184 km hosszú túraútvonal és annak a közvetlen környezete lett átvizsgálva. A szolgálat korábban több videót is megosztott a keresésről.
Kaszás Nikolett után több, mint 2,5 millió négyzetmétert fésültek át vasárnap
A vasárnapra kijelölt terület a legutolsó ismert tartózkodási hely köré összpontosult és méretét tekintve több, mint 2,5 millió négyzetméter.
– Mivel a túraútvonalak át lettek vizsgálva, így a keresés fókusza a fás és bokros területekre korlátozódik. Mindenféle információk láttak napvilágot az eltűnés körülményeivel kapcsolatban, de most hagyatkozzunk a tényekre. A rendőrség által kijelölt terület átvizsgálása a holnapi nap egyetlen feladata – írták a keresést megelőzően.