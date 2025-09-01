Kábítószert termesztett a daruszentmiklósi fóliasátorban

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldala számolt be arról hétfőn délután, hogy Daruszentmiklóson marihuána ültetvényre bukkantak, miután a tudomást szereztek arról, hogy kábítószert termesztett valaki. A nyomozók augusztus 28-án kutatást, majd szemlét tartottak az érintett helyen, és több tucat tő cannabis növényt, továbbá kábítószergyanús magokat tartalmazó dobozokat is lefoglaltak. A bűncselekménnyel összefüggésben egy 61 éves férfit előállítottak a rendőrkapitányságra, akit kábítószer birtoklásának bűntette miatt kihallgattak.

A paprika mellett kábítószert termesztett a férfi

Forrás: FVRFK