szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

27°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rajtaütés

56 perce

Kábítószert termesztett a daruszentmiklósi fóliasátorban

Címkék#Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság#fóliasátorban#cannabis#marihuána#ültetvény#Daruszentmiklós

A dunaújvárosi rendőrök tudomást szereztek arról, hogy Daruszentmiklós egyik ingatlanához tartozó körbekerített telken, fóliasátorban kábítószert termesztenek. Lecsaptak a „gazdára".

Gallai Péter

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldala számolt be arról hétfőn délután, hogy Daruszentmiklóson marihuána ültetvényre bukkantak, miután a tudomást szereztek arról, hogy kábítószert termesztett valaki. A nyomozók augusztus 28-án kutatást, majd szemlét tartottak az érintett helyen, és több tucat tő cannabis növényt, továbbá kábítószergyanús magokat tartalmazó dobozokat is lefoglaltak. A bűncselekménnyel összefüggésben egy 61 éves férfit előállítottak a rendőrkapitányságra, akit kábítószer birtoklásának bűntette miatt kihallgattak. 

kábítószert termesztett
A paprika mellett kábítószert termesztett a férfi
Forrás: FVRFK

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu