Rendőrkézre került a díler, gatyájában lapult a kábítószer

Székesfehérváron, a Semmelweis Ignác utcában igazoltattak egy 34 éves helyi férfit, akinél a ruházatban és az autóban is kábítószergyanús anyagot találtak - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság. A kábítószer mellett digitális mérleg is előkerült, ami a terjesztés gyanúját erősítette. A férfi otthonában tartott házkutatás során további eszközöket, több százezer forintot és külföldi valutát foglaltak le. Az ügyben nemcsak kábítószer birtoklása, hanem annak értékesítése miatt is eljárás indult, a férfit őrizetbe vették.

Kábítószer a város közepén – a rendőrök az utcán csaptak le

Fotó: a rendőrség Facebook-oldala

Kábítószer és tiltott árusítás: letartóztatták a dílert

A vizsgálat során kiderült, hogy a férfi nem rendelkezett jogosítvánnyal, így az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési eljárás is indult. A kábítószer-kereskedelem azonban ennél jóval súlyosabb ügy: a bizonyítékok alapján a férfi tiltott szereket árult, ezért a rendőrök kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.

