szeptember 23., kedd

Tekla névnap

15°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrség

2 órája

Rendőrkézre került a díler, gatyájában lapult a kábítószer

Címkék#kábítószer#díler#rendőr#Székesfehérvár

Újabb kábítószer-ügyet derítettek fel a rendőrök Fejér vármegyében.

Duol.hu
Rendőrkézre került a díler, gatyájában lapult a kábítószer

Fotó: BARANYAI ATTILA

Székesfehérváron, a Semmelweis Ignác utcában igazoltattak egy 34 éves helyi férfit, akinél a ruházatban és az autóban is kábítószergyanús anyagot találtak - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság. A kábítószer mellett digitális mérleg is előkerült, ami a terjesztés gyanúját erősítette. A férfi otthonában tartott házkutatás során további eszközöket, több százezer forintot és külföldi valutát foglaltak le. Az ügyben nemcsak kábítószer birtoklása, hanem annak értékesítése miatt is eljárás indult, a férfit őrizetbe vették.

kábítószer
Kábítószer a város közepén – a rendőrök az utcán csaptak le 
Fotó: a rendőrség Facebook-oldala

Kábítószer és tiltott árusítás: letartóztatták a dílert

A vizsgálat során kiderült, hogy a férfi nem rendelkezett jogosítvánnyal, így az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési eljárás is indult. A kábítószer-kereskedelem azonban ennél jóval súlyosabb ügy: a bizonyítékok alapján a férfi tiltott szereket árult, ezért a rendőrök kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.

Korábbi kábítószeres ügyekről itt olvashatnak bővebben.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu