Ismeretlen holttestek Dunaújvárosból – a múlt titokzatos árnyai

Dunaújváros környékén a rendőrség évek óta próbál választ találni arra, kik lehettek azok az emberek, akiket már csak a Duna vize hozott vissza. A police.hu oldalán sorakoznak a rejtélyes esetek, köztük több ismeretlen holttestek, akiknek személyazonossága mindmáig titok. Most ezekből gyűjtöttünk össze néhány megrázó történetet.

Ismeretlen holttestek Dunaújvárosban

Fotó: illusztráció

Ismeretlen holttestek Dunaújvárosban

2022 júniusában a Duna 1586,5 folyamkilométerénél a Budapesti Rendőr-főkapitányság dunai vízirendészei egy fiatal férfi holttestére bukkantak. A test fejlett és táplált volt, harmincas évei közepén járhatott, sötétbarna haja rövidre nyírt, arcán rőt bajusz és borosta. Magas homlok, kerekded fej, s a halál idején kimutatható enyhe alkoholos befolyásoltság festette meg utolsó óráinak árnyékát. Mindössze egy sötét színű fecske alsót és fekete zoknit viselt, a folyó vize így vitte tovább, név és múlt nélkül.

Két évvel korábban, 2020 októberében, a Duna 1577,5 folyamkilométerénél került elő egy középkorú férfi teste, akinek fogazata teljesen hiányzott, mintha az élet súlya lassan elcsiszolta volna. A halál ideje hetekkel korábbra tehető, és a férfi közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt állhatott. Testén nem volt tetoválás, nem volt műtéti heg, de különös tárgyakat viselt: sötétkék tépőzáras csuklópántot, nyakában több medált, köztük egy háromszög alakút körrel és pálcával – a Harry Potter-rajongók által ismert Halál ereklyéi jelképével. Ruházata egyszerre volt hanyagul hétköznapi és beszédes: sötétszürke melegítőnadrág sárga csíkokkal, szakadt farmer, sötétkék rövidujjú póló, amelyen az „exploring 7 seas” és „wildwave hawaii” felirat hirdette egykori viselője álmait, melyek talán sosem teljesülhettek.

2004 februárjában már csak csontok és penészes lágyrész-maradványok hevertek a sikló környéki erdő avarában, a szennyvíztisztító mögött. Egy ötvenes férfi lehetett, halála önakasztás következménye volt, és valószínűleg hónapokkal a megtalálás előtt hunyt el. Ruházatából egy khaki színű, zöld passzéval szegélyezett póló, fekete szövött cipő és egy Sonjoy márkájú rövidnadrág maradt fenn, az avarban egy felső protézist is találtak. Az erdő csendje őrizte nevét, amely talán sosem derül már ki.

Egy évszakok által megcsonkított test bukkant elő 2003 júniusában is a Duna 1580,5 folyamkilométerénél. A férfi 180 centi körüli, ősz szakállas, fogazata részben hiányos, szemei már nem voltak meg, mintha a folyó elragadta volna arcának utolsó vonásait is. Ruhái között barna piros-fehér feliratos póló, sötétkék cipzáras mellény, világoskék „boys” feliratú alsó és egyetlen fekete hajóscipő maradt meg, a másik láb csupaszon hevert. A szakértők szerint akár fél éve is sodródhatott a vízben, mielőtt a partra vetette a Duna.

2001 őszén nem a víz, hanem a város egyik parkja adott otthont egy névtelen végső óráinak. A Kodály Zoltán utca mögötti fák alatt találtak rá eszméletlen állapotban, majd a kórházban hunyt el. Tetoválásai árulkodtak talán egykori történetéről: bal vállán kéz és alatta a „Viktória” szó, bal mellkasán macska, jobb mellkasán pálmafa. Sovány, őszes hajú, barna szemű férfi volt, aki bakancsot, barna nadrágot, csíkos nadrágtartót és kék kabátot viselt, táskájában apró használati tárgyakat találtak, de semmilyen iratot, amely segíthette volna az azonosítást. Egy ember, aki köztünk járt, majd hangtalanul eltűnt.

1998 májusában a Szalki-sziget partjainál a víz vetette partra egy 40-50 éves, kopaszodó, ősz hajú férfi testét. Fogazata erősen hiányos, jobb felső hetes foga fémkoronás volt, bal lábának ujja jellegzetesen kalapácsujj formában görbült. Sötétkék dzsekit, barnásszürke pulóvert, fekete szövetnadrágot és szőrmés, lila fűzős csizmát viselt, zsebében mindössze néhány forintot és kulcsokat találtak. A vízbe fulladt, talán egy héttel a megtalálás előtt, és senki sem jelentkezett érte.

A legrégebbi dunaújvárosi körözés 1995 nyarára nyúlik vissza, amikor a Duna 1575-ös folyamkilométerénél találtak rá egy fiatal, 20-30 év közötti férfi holttestére. Különös ellentmondás, hogy a jegyzőkönyv eleinte női testként említi, de a leírás férfira utal: barna hajú, bajuszos, állcsúcsán kis szakáll, 180 centi körüli, tetoválása jobb vállán a „Tina” vagy „Tira” feliratot viseli. Fogazata hiányos és híddal pótolt, bal füle kisebb, mint a jobb, a halál oka vízbefulladás volt, amit a testén talált tompa ütésnyomok árnyékolnak be.

Ezek az ismeretlen férfiak sorsuk végén névtelenné váltak, de valaha valakik voltak, valakinek a barátja, testvére, fia vagy szerelme. Most csak ruhadarabok, fogak, hegek, és a Duna csendje őrzik őket, miközben a rendőrség továbbra is reméli, hogy egyszer valaki felismeri bennük az eltűnt múltat. Mert amíg nincs név, nincs lezárás sem, csak a folyó, amely tovább sodorja a titkokat.