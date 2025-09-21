Holttestet találtak a dunaújvárosi kiserdőben - frissítve

Nem hivatalos forrásból értesültünk, hogy Dunaújvárosban, a kiserdő területén holttestet találtak. A közösségi médiában megjelent információk szerint az elhunyt egy távközlési oszlopra akasztotta fel magát. Holttest Dunaújvárosban.

Szemtanúk beszámolói alapján a helyszínt rendőrségi szalaggal zárták le, több rendőrautó és egy kegyeleti jármű is a helyszínen tartózkodott, miközben zajlott a helyszínelés.

Frissítés rendőrségi közleménnyel:

Az üggyel kapcsolatban hivatalos és részletes tájékoztatást kértünk a rendőrség sajtószolgálatától, akik így válaszoltak:

- Elektronikus úton a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatához érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy ma reggel arról érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint Dunaújvárosban, a Dózsa György utcai parkoló közelében lévő erdős részen holttestet találtak. A helyi férfi halálával kapcsoltban az idegenkezűség gyanúja nem került fel. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.

Van segítség

Öngyilkossági gondolatok sokaknál előfordulhatnak életkortól és élethelyzettől függetlenül. Ezek lehetnek egy múló állapot jelei, de komoly figyelmeztető jelek is.

Fontos! Ha kilátástalannak érzi életét, megoldhatatlannak tűnő problémákkal küzd, magányos, elszigetelt, szorong, hívja a lelkielsősegély-szolgálatok valamelyikét!

Magyarországon számos ingyenesen hívható, anonim telefonos lelkisegély-szolgálat működik, a szolgálatban lévő szakembereket bármilyen lelki problémával keresheti! Van, aki meghallgatja, akkor is, ha úgy érzi, teljesen egyedül van, senki sem érti meg, mindenki ellene van. A szenvedélybetegségek, a magány, a depresszió és a kilátástalanság fogságából is mindig van kiút.

Ha úgy érzi, mindennek vége, akkor is VAN SEGÍTSÉG!

Kapcsoljon egyből,

ha ön, vagy a baráti körében valaki bajban van!

ha magányosnak érzi magát, úgy érzi, mindenki elhagyta!

ha személyesen, online vagy telefonon bánják, zaklatják!

ha nem látja a kiutat a függőségek rabságából!

ha már túl sok a para, és úgy érzi, nincs tovább!

A 116-123-as számon a nap 24 órájában, bármely szolgáltatótól ingyenesen hívható a Lelki Elsősegély Szolgálat (LESZ).