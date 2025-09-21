2 órája
Holttestet találtak a dunaújvárosi kiserdőben - frissítve
Rendőrségi helyszínelés zajlott a kiserdő területén. Nem hivatalos források szerint a holttest Dunaújvárosban, a tornapálya közelében, a területet szalaggal zárták le.
Nem hivatalos forrásból értesültünk, hogy Dunaújvárosban, a kiserdő területén holttestet találtak. A közösségi médiában megjelent információk szerint az elhunyt egy távközlési oszlopra akasztotta fel magát. Holttest Dunaújvárosban.
A holttest Dunaújvárosban került elő
Szemtanúk beszámolói alapján a helyszínt rendőrségi szalaggal zárták le, több rendőrautó és egy kegyeleti jármű is a helyszínen tartózkodott, miközben zajlott a helyszínelés.
Frissítés rendőrségi közleménnyel:
Az üggyel kapcsolatban hivatalos és részletes tájékoztatást kértünk a rendőrség sajtószolgálatától, akik így válaszoltak:
- Elektronikus úton a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatához érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy ma reggel arról érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint Dunaújvárosban, a Dózsa György utcai parkoló közelében lévő erdős részen holttestet találtak. A helyi férfi halálával kapcsoltban az idegenkezűség gyanúja nem került fel. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.
Van segítség
Öngyilkossági gondolatok sokaknál előfordulhatnak életkortól és élethelyzettől függetlenül. Ezek lehetnek egy múló állapot jelei, de komoly figyelmeztető jelek is.
Fontos! Ha kilátástalannak érzi életét, megoldhatatlannak tűnő problémákkal küzd, magányos, elszigetelt, szorong, hívja a lelkielsősegély-szolgálatok valamelyikét!
Magyarországon számos ingyenesen hívható, anonim telefonos lelkisegély-szolgálat működik, a szolgálatban lévő szakembereket bármilyen lelki problémával keresheti! Van, aki meghallgatja, akkor is, ha úgy érzi, teljesen egyedül van, senki sem érti meg, mindenki ellene van. A szenvedélybetegségek, a magány, a depresszió és a kilátástalanság fogságából is mindig van kiút.
Ha úgy érzi, mindennek vége, akkor is VAN SEGÍTSÉG!
Kapcsoljon egyből,
- ha ön, vagy a baráti körében valaki bajban van!
- ha magányosnak érzi magát, úgy érzi, mindenki elhagyta!
- ha személyesen, online vagy telefonon bánják, zaklatják!
- ha nem látja a kiutat a függőségek rabságából!
- ha már túl sok a para, és úgy érzi, nincs tovább!
A 116-123-as számon a nap 24 órájában, bármely szolgáltatótól ingyenesen hívható a Lelki Elsősegély Szolgálat (LESZ).
A Magyarországon elérhető lelkisegély-szolgálatok elérhetőségei:
- Magyar Lelki Elsősegély Szolgálatok Szövetsége (LESZ): 116-123 (éjjel-nappal hívható, ingyenes). E-mail: [email protected] (válaszlevél 72 órán belül)
- Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség (IMSZ): 137-000 (hétköznapokon 17–21 óra között)
- Caritas Lelkisegély: 06-80-505-503 (este 6-tól reggel 6-ig, vezetékes számról hívható, ingyenes). E-mail: [email protected]
- HIV-vonal HIV-pozitívoknak: 06-70-94-97-666 (vezetékesről vagy mobilról normál tarifával, éjjel-nappal hívható)
- Kék Vonal (gyermek- és ifjúsági telefonszolgálat): 116-111 (éjjel-nappal, vezetékesről hívható, ingyenes)
- DélUtán telefonszolgálat: lelki segély időseknek: 06-80-200-866, este 6–9-ig hívható
Egyéb információk (jogsegély, pszichológus):
- Zöldszám anyáknak: +36 80 414 565 (anyasággal, szüléssel kapcsolatban); minden munkanapon 10–12 és 21–23 óra között hívható. E-mail: [email protected]
- Ifjúsági Lelki Elsősegély: 137-00 Ingyen hívható hétfőtől szombatig 9–21 óra között vezetékes számról és 30-as mobiltelefonról
- Kapcsolj egyből! anonim chat, iOS- és Android-rendszerről is elérhető alkalmazás. Ez a chat szolgáltatás megoldást jelenthet azoknak, akik nem tudnak, vagy nem mernek telefonon segítséget kérni. A lelki támogatás mellett az alkalmazás a felhasználó GPS-koordinátái alapján megmutatja, hogy az információkérés helyszínéhez mely intézmények esnek a legközelebb, amelyekhez bántalmazottként bizalommal fordulhat.
Krízishelyzetben bárhol, bármikor
Az öngyilkosság globális jelenség, amely bármelyik életszakaszban, bárhol előfordulhat. Az Európai Pszichiátriai Társaság (EPA) adatai szerint évente világszerte közel 800 ezer ember veszíti életét öngyilkosság következtében, ami 40 másodpercenként 1 emberélet elvesztését jelenti. Minden felnőttre, aki öngyilkosság miatt halt meg, több mint 20 ember jut, aki öngyilkosságot kísérel meg. A magyarországi öngyilkossági mutatók az elmúlt évtizedben javultak, amiben fontos szerepe lehet a lelkisegély-szolgálatoknak is.
Forrás: Egészségvonal