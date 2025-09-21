Holttestet találtak a dunaújvárosi kiserdőben

Nem hivatalos forrásból értesültünk, hogy Dunaújvárosban, a kiserdő területén holttestet találtak. A közösségi médiában megjelent információk szerint az elhunyt egy távközlési oszlopra akasztotta fel magát. Holttest Dunaújvárosban.

Szemtanúk beszámolói alapján a helyszínt rendőrségi szalaggal zárták le, több rendőrautó és egy kegyeleti jármű is a helyszínen tartózkodott, miközben zajlott a helyszínelés.

Az üggyel kapcsolatban hivatalos és részletes tájékoztatást kértünk a rendőrség sajtószolgálatától. Amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

Van segítség

Öngyilkossági gondolatok sokaknál előfordulhatnak életkortól és élethelyzettől függetlenül. Ezek lehetnek egy múló állapot jelei, de komoly figyelmeztető jelek is.

Fontos! Ha kilátástalannak érzi életét, megoldhatatlannak tűnő problémákkal küzd, magányos, elszigetelt, szorong, hívja a lelkielsősegély-szolgálatok valamelyikét!

Magyarországon számos ingyenesen hívható, anonim telefonos lelkisegély-szolgálat működik, a szolgálatban lévő szakembereket bármilyen lelki problémával keresheti! Van, aki meghallgatja, akkor is, ha úgy érzi, teljesen egyedül van, senki sem érti meg, mindenki ellene van. A szenvedélybetegségek, a magány, a depresszió és a kilátástalanság fogságából is mindig van kiút.

Ha úgy érzi, mindennek vége, akkor is VAN SEGÍTSÉG!

Kapcsoljon egyből,

ha ön, vagy a baráti körében valaki bajban van!

ha magányosnak érzi magát, úgy érzi, mindenki elhagyta!

ha személyesen, online vagy telefonon bánják, zaklatják!

ha nem látja a kiutat a függőségek rabságából!

ha már túl sok a para, és úgy érzi, nincs tovább!

A 116-123-as számon a nap 24 órájában, bármely szolgáltatótól ingyenesen hívható a Lelki Elsősegély Szolgálat (LESZ).

A Magyarországon elérhető lelkisegély-szolgálatok elérhetőségei:

Egyéb információk (jogsegély, pszichológus):

Zöldszám anyáknak: +36 80 414 565 (anyasággal, szüléssel kapcsolatban); minden munkanapon 10–12 és 21–23 óra között hívható. E-mail: [email protected]

Ifjúsági Lelki Elsősegély: 137-00 Ingyen hívható hétfőtől szombatig 9–21 óra között vezetékes számról és 30-as mobiltelefonról

Kapcsolj egyből! anonim chat, iOS- és Android-rendszerről is elérhető alkalmazás. Ez a chat szolgáltatás megoldást jelenthet azoknak, akik nem tudnak, vagy nem mernek telefonon segítséget kérni. A lelki támogatás mellett az alkalmazás a felhasználó GPS-koordinátái alapján megmutatja, hogy az információkérés helyszínéhez mely intézmények esnek a legközelebb, amelyekhez bántalmazottként bizalommal fordulhat.

Krízishelyzetben bárhol, bármikor

Az öngyilkosság globális jelenség, amely bármelyik életszakaszban, bárhol előfordulhat. Az Európai Pszichiátriai Társaság (EPA) adatai szerint évente világszerte közel 800 ezer ember veszíti életét öngyilkosság következtében, ami 40 másodpercenként 1 emberélet elvesztését jelenti. Minden felnőttre, aki öngyilkosság miatt halt meg, több mint 20 ember jut, aki öngyilkosságot kísérel meg. A magyarországi öngyilkossági mutatók az elmúlt évtizedben javultak, amiben fontos szerepe lehet a lelkisegély-szolgálatoknak is.

Forrás: Egészségvonal