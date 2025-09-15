Csecsemőgyilkosság: videóüzenetben állt ki felesége mellett az apa

A gyilkosság miatt letartóztatott Viktóriát a kalocsai börtönben tartják, ahol nem tesz vallomást. A rendőrség álláspontja szerint ő felelős a kisfiú haláláért, miközben a család és több helyi lakos kételkedik ebben - írta a teol.hu.

Nagydorog: videón üzenet a gyilkosság gyanúsítottjának párja Fotó: Kiss Albert

Továbbra is tisztázatlan körülmények a gyilkossági ügy kapcsán

Az apa szombaton közzétett egy videóüzenetet a közösségi oldalán, ám rövid idő múlva törölte azt. Üzenetében főként a nagydorogiakat szólította meg, arra kérve őket, higgyenek párja ártatlanságában.

A tragikus ügy körül sok a kérdőjel. A titokban tartott temetés, az apa videóüzenete és a falu feszült légköre mind azt mutatja: a nyomozás lezárására és az igazság kiderítésére sokan várnak. A videó ugyan eltűnt a közösségi oldalról, de rövid megjelenése is újabb indulatokat váltott ki a faluban.

