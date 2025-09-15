szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

25°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagydorog

1 órája

Csecsemőgyilkosság: videóüzenetben állt ki felesége mellett az apa

Címkék#apa#nagydorogi#csecsemőgyilkosság

Újabb fordulatot vett a nagydorogi gyilkosság ügye: a meggyilkolt két hetes Zalán édesapja videóüzenetben állt ki párja ártatlansága mellett. A férfi szerint a gyanúsított anya nem követhette el a csecsemőgyilkosságot.

Duol.hu

A gyilkosság miatt letartóztatott Viktóriát a kalocsai börtönben tartják, ahol nem tesz vallomást. A rendőrség álláspontja szerint ő felelős a kisfiú haláláért, miközben a család és több helyi lakos kételkedik ebben - írta a teol.hu.

gyilkosság
Nagydorog: videón üzenet a gyilkosság gyanúsítottjának párja Fotó: Kiss Albert

Továbbra is tisztázatlan körülmények a gyilkossági ügy kapcsán

Az apa szombaton közzétett egy videóüzenetet a közösségi oldalán, ám rövid idő múlva törölte azt. Üzenetében főként a nagydorogiakat szólította meg, arra kérve őket, higgyenek párja ártatlanságában.

A tragikus ügy körül sok a kérdőjel. A titokban tartott temetés, az apa videóüzenete és a falu feszült légköre mind azt mutatja: a nyomozás lezárására és az igazság kiderítésére sokan várnak. A videó ugyan eltűnt a közösségi oldalról, de rövid megjelenése is újabb indulatokat váltott ki a faluban.

A teljes cikket itt olvashatják.

Portálunkon a minap gyűjtöttük össze a top 10 krimi esetet, amelyek az elmúlt hónapokban a legnagyobb sajtóvisszhangot váltották ki, és amelyek megrázták az ország közvéleményét. Ezt itt olvashatják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu