Gyász és kérdések

55 perce

Az elhunyt enyingi mentőtiszt családja kétségbeesetten várja a szemtanúk jelentkezését

Címkék#tragédia#baleset#szemtanú#válasz

Mély fájdalom és kérdések maradtak a Soponya-Kisláng közötti baleset után. A család gyászában kétségbeesve keresi az igazságot.

Duol.hu

Tragikus baleset történt a Soponya és Kisláng közötti összekötő úton, amelyben életét vesztette Szigeti Barbara Júlia és férje. A fiatal mentősnőt országszerte gyászolta a közösség.

gyász
Már négy hét telt el a tragédia óta, Szigeti Barbara családja gyászol, és minden szemtanú segítségére számít
Forrás: Család, pixabay

Gyászol a család a halálos baleset után és válaszokat keres

Barbara húga, Orsi a FEOL-nak elmondta, hogy a család továbbra is kétségbeesetten abban reménykedik, hogy a nyilvánosság segítségével végre tisztázódhatnak a baleset körülményei, mivel eddig a hatóságoktól nem kaptak tájékoztatást. Bár Szigeti Barbarát augusztus 30-án végső nyugalomra helyezték a szabadbattyáni temetőben, a tragédia óta a család nem tudott túllépni a történteken. A fiatal pár által tervezett közös otthon azóta is üresen áll, ami tovább nehezíti a gyászt.

Orsi így fogalmazott:
"Azok, akik elveszítették az életüket ebben a tragikus balesetben, már nem tudják megvédeni magukat, nem tudják elmondani a saját igazukat. Az igazságszolgáltatás sem tudja őket többé meghallgatni. Ezért most a szemtanúk tanúsága az egyetlen reményünk arra, hogy az augusztus 8-án este, 19.15 óra körül történt halálos baleset körülményeit megtudjuk, jóformán a hatóságoktól semmi felvilágosítást nem kaptunk. Egyszerűen szeretnénk megtudni az igazságot, hogy pontosan mi történt!"

Az Országos Mentőszolgálat és a székesfehérvári kórház is megemlékezett Szigeti Barbaráról.

A család arra kéri a szemtanúkat, hogy minden információval keressék fel őket a [email protected] e-mail-címen.

Teljes cikk a feol.hu-n.

 

