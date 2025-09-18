Az elhunyt enyingi mentőtiszt családja kétségbeesetten várja a szemtanúk jelentkezését

Tragikus baleset történt a Soponya és Kisláng közötti összekötő úton, amelyben életét vesztette Szigeti Barbara Júlia és férje. A fiatal mentősnőt országszerte gyászolta a közösség.

Már négy hét telt el a tragédia óta, Szigeti Barbara családja gyászol, és minden szemtanú segítségére számít

Gyászol a család a halálos baleset után és válaszokat keres

Barbara húga, Orsi a FEOL-nak elmondta, hogy a család továbbra is kétségbeesetten abban reménykedik, hogy a nyilvánosság segítségével végre tisztázódhatnak a baleset körülményei, mivel eddig a hatóságoktól nem kaptak tájékoztatást. Bár Szigeti Barbarát augusztus 30-án végső nyugalomra helyezték a szabadbattyáni temetőben, a tragédia óta a család nem tudott túllépni a történteken. A fiatal pár által tervezett közös otthon azóta is üresen áll, ami tovább nehezíti a gyászt.

Orsi így fogalmazott:

"Azok, akik elveszítették az életüket ebben a tragikus balesetben, már nem tudják megvédeni magukat, nem tudják elmondani a saját igazukat. Az igazságszolgáltatás sem tudja őket többé meghallgatni. Ezért most a szemtanúk tanúsága az egyetlen reményünk arra, hogy az augusztus 8-án este, 19.15 óra körül történt halálos baleset körülményeit megtudjuk, jóformán a hatóságoktól semmi felvilágosítást nem kaptunk. Egyszerűen szeretnénk megtudni az igazságot, hogy pontosan mi történt!"

Az Országos Mentőszolgálat és a székesfehérvári kórház is megemlékezett Szigeti Barbaráról.

A család arra kéri a szemtanúkat, hogy minden információval keressék fel őket a [email protected] e-mail-címen.

