Fedélzeti kamera: a legújabb fegyver a szabályszegők ellen

A fedélzeti kamera ma már nem csupán kényelmi eszköz: egyre több ügyben döntő bizonyítékként segíti a rendőrség munkáját.

Fotó: Shutterstock

A felvételek ugyanis hivatalosan is felhasználhatók szabálysértési és bűnügyi eljárásokban, ám szigorú jogi keretek között - írta társlapunk, a feol.hu. Az utóbbi években robbanásszerűen nőtt a fedélzeti kamera használata, az azt használó autósok száma, és a rögzített videók nemcsak balesetek, hanem közlekedési szabálytalanságok tisztázásában is kulcsfontosságúak lehetnek. A feljelentésekhez azonban pontosan meg kell adni a cselekmény helyét, idejét és körülményeit, mert ezek nélkül a felvétel önmagában nem elegendő.

fedélzeti kamera
A fedélzeti kamera nemcsak az autósokat védi Fotó: Shutterstock

Fedélzeti kamera és a hogyan működik a bizonyítás kérdése

A rendőrség bármely szervénél tehetünk feljelentést, és a videót több módon – például e-papíron, adathordozón vagy személyesen – is átadhatjuk. A hatóságok a felvételeket archiválhatják és lefoglalhatják, mint bármely más bizonyítékot. Bár a kamerák kijelzik az időpontot, azt a felhasználó állítja be, ezért sokszor tanúként is meghallgatják a kamera tulajdonosát.

Az ORFK hangsúlyozta: a felvételek felhasználása nem sérti az adatvédelmi előírásokat, mivel hatósági eljárás részeként teljes körű jogi felhatalmazás vonatkozik rájuk.

A teljes cikket itt olvashatják.

