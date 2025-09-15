Nyomtalanul eltűnt egy dunaújvárosi nő, a rendőrség segítséget kér

A rendőrség honlapjának közleménye szerint a 36 éves nő 2025. szeptember 9-én eltűnt dunaújvárosi otthonából, azóta oda nem tért vissza, és a felkutatására tett rendőri intézkedések sem vezettek eredményre. A keresett nő körülbelül 165 centiméter magas, vékony testalkatú, barna hosszú hajú, kék szemű. Utolsó ismert ruházata: kék farmer nadrág, barna átmeneti kabát, barna cipő.

Pesei Brigitta szeptember 9-én eltűnt, azóta nem találják

Fotó: police.hu

A rendőrség kéri, aki a képen látható Pesei Brigittát felismeri vagy információja van a tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot.