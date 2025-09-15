1 órája
Nyomtalanul eltűnt egy dunaújvárosi nő, a rendőrség segítséget kér
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy dunajvárosi nő eltűnése ügyében. Pesei Brigitta múlt héten távozott dunaújvárosi otthonából, azóta nem találják.
A rendőrség honlapjának közleménye szerint a 36 éves nő 2025. szeptember 9-én eltűnt dunaújvárosi otthonából, azóta oda nem tért vissza, és a felkutatására tett rendőri intézkedések sem vezettek eredményre. A keresett nő körülbelül 165 centiméter magas, vékony testalkatú, barna hosszú hajú, kék szemű. Utolsó ismert ruházata: kék farmer nadrág, barna átmeneti kabát, barna cipő.
A rendőrség kéri, aki a képen látható Pesei Brigittát felismeri vagy információja van a tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot.
- Bejelentést tehet továbbá a 112-es segélyhívón
- Névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111 Telefontanú zöldszámon.