Ismeretlen helyen

1 órája

Nyomtalanul eltűnt egy dunaújvárosi nő, a rendőrség segítséget kér

Címkék#segítség#Dunaújvárosi Rendőrkapitányság#Pesei Brigitta#eltűnt#körözés#keresés#Dunaújváros#eltűnt személy

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy dunajvárosi nő eltűnése ügyében. Pesei Brigitta múlt héten távozott dunaújvárosi otthonából, azóta nem találják.

Duol.hu

A rendőrség honlapjának közleménye szerint a 36 éves nő 2025. szeptember 9-én eltűnt dunaújvárosi otthonából, azóta oda nem tért vissza, és a felkutatására tett rendőri intézkedések sem vezettek eredményre. A keresett nő körülbelül 165 centiméter magas, vékony testalkatú, barna hosszú hajú, kék szemű. Utolsó ismert ruházata: kék farmer nadrág, barna átmeneti kabát, barna cipő.

eltűnt
Pesei Brigitta szeptember 9-én eltűnt, azóta nem találják
Fotó: police.hu

A rendőrség kéri, aki a képen látható Pesei Brigittát felismeri vagy információja van a tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot. 

  • Bejelentést tehet továbbá a 112-es segélyhívón
  • Névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111 Telefontanú zöldszámon.

 

