Elfogatóparancs

1 órája

Olyat tett a dunaújvárosi srác a szülinapja előtt, hogy azóta is keresik a zsaruk

A 23 éves Kovács Károlyt nagy erőkkel keresik a dunaújvárosi rendőrök. Már az elfogatóparancsot is kiadták vele szemben, most segíthetsz megtalálni.

Duol.hu

Újabb fiatal keveredett bűnbe Dunaújvárosban, ráadásul olyan dolgot találtak nála, amire a kormány már zéró toleranciát rendelt el. A huszonéves fiút nagy erőkkel keresik a dunaújvárosi rendőrök, már az elfogatóparancsot is kiadták. Eddig azonban még nem sikerült a nyomára bukkanni. Mutatjuk a fotóját is. Egy biztos, az ő zsebei nem cukorkát rejtenek. Nem ő az egyetlen kábítószerrel összefüggésbe hozható személy Dunaújvárosban. Nem régiben számoltunk be arról, hogy két dunaújvárosi férfi és egy baracsi társuk vezetett droghálózatot, az ő bizniszüknek véget vetett a hatóság.

Egyből kiadták az elfogatóparancsot a fiúval szemben
Forrás: police.hu

Elfogatóparancsot is kiadtak a fiúval szemben

A police.hu körözési adatbázisában bukkantunk a körözésre, mely szerint nagy erőkkel keresik Kovács Károlyt. A 23 éves fiúval szemben a Székesfehérvári Törvényszék Büntetésvégrehajtási Csoportja adott ki elfogatóparancsot kábítószer birtoklása miatt szeptember 4-én.

A körözési eljárást lefolytató dunaújvárosi rendőrök kérik azok jelentkezéstét, akik hasznos információval tudnak szolgálni Kovács Károly tartózkodási helyével kapcsolatban. Bejelentést lehet tenni személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon vagy telefonon, a 36(25)510-510-es telefonszámon.

Fejérben is Baranyában is terítették az anyagot

Pár nappal ezelőtt 4 férfi kezén is kattant a bilincs, ahogy arról már beszámoltunk. A rajtaütések során több mint 6 kilogramm amfetamin, valamint fél kilogrammnál is több heroin és kokain került elő, közel 30 millió forint feketepiaci értékben. 

 Ebben az ügyben azóta már lépett a Székesfehérvári Járásbíróság. Az ügyészi indítványnak helyt adva el is rendelték már a bűnözők letartóztatását.

 

