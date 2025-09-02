szeptember 2., kedd

Baleset

1 órája

A Duna medrébe repült egy autó a kikötői öbölben – videóval

Címkék#Kikötő-öböl#rendőrség#baleset#Dunaújváros#tűzoltóság#mentőkocsi

A kikötői öböl mellett haladó alsó sétányról a Duna medrébe zuhant egy személyautó szombat éjjel. A kis vízállás miatt csak a sziklákra esett, ahonnan a tűzoltók csörlőzték fel a roncsot.

Gallai Péter

Nem jól sikerült manőver, esetleg éjszakai száguldozás, netán rosszullét? Egyelőre nem lehet tudni a pontos okát, hogy szombaton éjjel miként kötött ki a Duna medrében a kövezésen az a személyautó, amit végül a tűzoltók vontattak partra. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatát.

A Duna medrébe
A Duna medrébe, a sziklák közé csapódott autót a tűzoltók csörlőzték fel
Fotó: képernyőkép a videóból

Mint válaszukban leírták, augusztus 30-án az éjjeli órákban egy személygépkocsi közlekedett Dunaújvárosban az alsó sétányon. 

Haladása során letért az útról és a Duna medrébe hajtott. Az alacsony vízállásnak köszönhetően a jármű nem esett a vízbe. A sofőrt a mentők kórházba szállították, az eset körülményeit a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja.

A Duna medréből a tűzoltók húzták ki

A dunaújvárosi tűzoltók vonultak ki a helyszínre, ahol sokáig dolgoztak, mire a kövek között fel tudták csörlőzni az összetört autót a kikötői öböl partján. Erről TikTok csatornájukon egy videót is megosztottak.

 

