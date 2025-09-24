39 perce
Drogveszély és online csapdák: ezt üzenték a szakemberek Dunaújvárosban
Dunaújvárosban, a Petőfi ligetben tartottak hétfőn prevenciós tájékoztatót a rendőrség munkatársai, amely többek között a kábítószer-fogyasztás kockázataira, a büntetőjogi következményekre, az internet és a közösségi oldalak biztonságos használatára, valamint a közlekedésbiztonságra hívta fel a figyelmet
Az esemény az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó autómentes napon zajlott. A szakemberek hangsúlyozták: a kábítószer birtoklása és fogyasztása egyaránt bűncselekmény, a szerhasználat élettani hatásai pedig kiszámíthatatlanok, akár tragikus következményekkel is járhatnak - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság.
A kiberbűnözés témájában a résztvevők figyelmét külön felhívták a biztonságos online környezet kialakítására, a személyes adatok védelmére és az áldozattá válás megelőzésének lehetőségeire. A tájékoztatón szó esett az áldozatsegítés menetéről és a közlekedésbiztonság fontosságáról is.