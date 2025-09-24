Drogveszély és online csapdák: ezt üzenték a szakemberek Dunaújvárosban

Az esemény az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó autómentes napon zajlott. A szakemberek hangsúlyozták: a kábítószer birtoklása és fogyasztása egyaránt bűncselekmény, a szerhasználat élettani hatásai pedig kiszámíthatatlanok, akár tragikus következményekkel is járhatnak - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság.

A kiberbűnözés témájában a résztvevők figyelmét külön felhívták a biztonságos online környezet kialakítására, a személyes adatok védelmére és az áldozattá válás megelőzésének lehetőségeire. A tájékoztatón szó esett az áldozatsegítés menetéről és a közlekedésbiztonság fontosságáról is.