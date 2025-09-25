31 perce
Baracsi férfi és két dunaújvárosi társa vezette a droghálózatot
Letartóztattak négy férfit, akik jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedtek Fejér és Baranya vármegyében. A nyomozás szerint egy jól szervezett droghálózat részeként szerezték be külföldről a szert, amelyet továbbértékesítettek társaiknak és vevőiknek. A rajtaütések során több mint 6 kilogramm amfetamin, valamint fél kilogrammnál is több heroin és kokain került elő, közel 30 millió forint feketepiaci értékben.
Újabb droghálózatot számoltak fel a rendőrök Fejér és Baranya vármegyében. Egy időben, négy helyszínen csaptak le a dílerekre a nyomozók, több mint hat kilogramm amfetamin, valamint heroin és kokain került elő. Négy férfit őrizetbe vettek, a bíróság elrendelte letartóztatásukat.
Újabb droghálózatot számoltak fel a rendőrök Fejér és Baranya vármegyében
A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított a kábítószert külföldről szerezte be, majd élettársa és egy munkatársa segítségével nagyobb mennyiségben árusította társainak. A vásárlók a tiltott szereket saját lakókörnyezetükben továbbadták.
A Fejér és Baranya megyei bevetési egységek részvételével 2025. szeptember 22-én, egy időben, négy helyszínen tartottak házkutatást és razziát. A helyszíni intézkedések során a nyomozók:
- több mint 6 kilogramm amfetamint,
- több mint 0,5 kilogramm kombináltan heroin és kokain jellegű anyagot,
- kábítószer-fogyasztáshoz és terjesztéshez használt eszközöket,
- több mint 10 millió forintnak megfelelő készpénzt (forint és valuta),
- valamint négy gépjárművet foglaltak le vagyonvisszaszerzés céljából.
A fenntartott személyeket — a baracsi párost és két dunaújvárosi férfit (31 és 45 évesek) — előállították és őrizetbe vették; valamennyiüket jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki.
A bíróság mind a négy gyanúsított letartóztatását elrendelte.
A rendőrség felhívja a figyelmet: a kábítószer fogyasztása és terjesztése súlyos következményekkel jár — tönkreteheti családokat, emberi kapcsolatokat és életeket. A hatóság elkötelezett a terjesztők felderítésében, a kínálat csökkentésében és a bűnözők felelősségre vonásában.
Ha valakinek tudomása van dílerek tevékenységéről a lakókörnyezetében, neve elhallgatásával bejelentést tehet a Telefontanú zöldszámán: 06-80-555-111, vagy hívhatja a 112-es segélyhívót.
Forrás: Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság — Bűnügyi Igazgatóság
További kék hírek itt