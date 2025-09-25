Baracsi férfi és két dunaújvárosi társa vezette a droghálózatot

Újabb droghálózatot számoltak fel a rendőrök Fejér és Baranya vármegyében. Egy időben, négy helyszínen csaptak le a dílerekre a nyomozók, több mint hat kilogramm amfetamin, valamint heroin és kokain került elő. Négy férfit őrizetbe vettek, a bíróság elrendelte letartóztatásukat.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított a kábítószert külföldről szerezte be, majd élettársa és egy munkatársa segítségével nagyobb mennyiségben árusította társainak. A vásárlók a tiltott szereket saját lakókörnyezetükben továbbadták.

A Fejér és Baranya megyei bevetési egységek részvételével 2025. szeptember 22-én, egy időben, négy helyszínen tartottak házkutatást és razziát. A helyszíni intézkedések során a nyomozók:

több mint 6 kilogramm amfetamint,

több mint 0,5 kilogramm kombináltan heroin és kokain jellegű anyagot,

kábítószer-fogyasztáshoz és terjesztéshez használt eszközöket,

több mint 10 millió forintnak megfelelő készpénzt (forint és valuta),

valamint négy gépjárművet foglaltak le vagyonvisszaszerzés céljából.

A fenntartott személyeket — a baracsi párost és két dunaújvárosi férfit (31 és 45 évesek) — előállították és őrizetbe vették; valamennyiüket jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki.

A bíróság mind a négy gyanúsított letartóztatását elrendelte.

A rendőrség felhívja a figyelmet: a kábítószer fogyasztása és terjesztése súlyos következményekkel jár — tönkreteheti családokat, emberi kapcsolatokat és életeket. A hatóság elkötelezett a terjesztők felderítésében, a kínálat csökkentésében és a bűnözők felelősségre vonásában.

Ha valakinek tudomása van dílerek tevékenységéről a lakókörnyezetében, neve elhallgatásával bejelentést tehet a Telefontanú zöldszámán: 06-80-555-111, vagy hívhatja a 112-es segélyhívót.

Forrás: Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság — Bűnügyi Igazgatóság

