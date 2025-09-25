szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
6 kiló amfetamin

31 perce

Baracsi férfi és két dunaújvárosi társa vezette a droghálózatot

Címkék#Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde#dunaújvárosi#droghálózat#elfogás

Letartóztattak négy férfit, akik jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedtek Fejér és Baranya vármegyében. A nyomozás szerint egy jól szervezett droghálózat részeként szerezték be külföldről a szert, amelyet továbbértékesítettek társaiknak és vevőiknek. A rajtaütések során több mint 6 kilogramm amfetamin, valamint fél kilogrammnál is több heroin és kokain került elő, közel 30 millió forint feketepiaci értékben.

Duol.hu

Újabb droghálózatot számoltak fel a rendőrök Fejér és Baranya vármegyében. Egy időben, négy helyszínen csaptak le a dílerekre a nyomozók, több mint hat kilogramm amfetamin, valamint heroin és kokain került elő. Négy férfit őrizetbe vettek, a bíróság elrendelte letartóztatásukat.

droghálózat
Újabb droghálózatot számoltak fel a rendőrök Fejér és Baranya vármegyében

Újabb droghálózatot számoltak fel a rendőrök Fejér és Baranya vármegyében

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított a kábítószert külföldről szerezte be, majd élettársa és egy munkatársa segítségével nagyobb mennyiségben árusította társainak. A vásárlók a tiltott szereket saját lakókörnyezetükben továbbadták.

A Fejér és Baranya megyei bevetési egységek részvételével 2025. szeptember 22-én, egy időben, négy helyszínen tartottak házkutatást és razziát. A helyszíni intézkedések során a nyomozók:

  • több mint 6 kilogramm amfetamint,
  • több mint 0,5 kilogramm kombináltan heroin és kokain jellegű anyagot,
  • kábítószer-fogyasztáshoz és terjesztéshez használt eszközöket,
  • több mint 10 millió forintnak megfelelő készpénzt (forint és valuta),
  • valamint négy gépjárművet foglaltak le vagyonvisszaszerzés céljából.

A fenntartott személyeket — a baracsi párost és két dunaújvárosi férfit (31 és 45 évesek) — előállították és őrizetbe vették; valamennyiüket jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki. 

A bíróság mind a négy gyanúsított letartóztatását elrendelte.

A rendőrség felhívja a figyelmet: a kábítószer fogyasztása és terjesztése súlyos következményekkel jár — tönkreteheti családokat, emberi kapcsolatokat és életeket. A hatóság elkötelezett a terjesztők felderítésében, a kínálat csökkentésében és a bűnözők felelősségre vonásában.

Ha valakinek tudomása van dílerek tevékenységéről a lakókörnyezetében, neve elhallgatásával bejelentést tehet a Telefontanú zöldszámán: 06-80-555-111, vagy hívhatja a 112-es segélyhívót.

Forrás: Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság — Bűnügyi Igazgatóság

További kék hírek itt

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu