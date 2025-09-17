1 órája
Tragédia a Tolna megyei városban: újszülött vesztette életét
Megrázó eset történt Simontornyán, ahol egy újszülött vesztette életét. A csecsemőhalál pontos hátterét egyelőre nem tisztázták a hatóságok.
Egy mindössze egyhetes baba halt meg a napokban Simontornyán. A tragédia pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok, a csecsemőhalál ügyében a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálódik.
Csecsemőhalál Simontornyán: rendőrségi vizsgálat indult
A helyszínre mentőhelikopter, több mentőautó és rendőrségi egység érkezett, a szülőket pedig hosszasan hallgatták ki a nyomozók. A településen gyorsan elterjedtek különféle feltételezések, de a hatóságok hivatalosan egyelőre nem közöltek részleteket.
Tolna megyében az elmúlt hetekben ez már a második csecsemőhalál: augusztus 20-án Nagydorogon vesztette életét egy kéthetes kisfiú, akit a rendőrség gyanúja szerint édesanyja ölt meg.
