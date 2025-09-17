szeptember 17., szerda

Rendőrségi vizsgálat indult

1 órája

Tragédia a Tolna megyei városban: újszülött vesztette életét

Címkék#gyilkosság#rendőrségi#csecsemő

Megrázó eset történt Simontornyán, ahol egy újszülött vesztette életét. A csecsemőhalál pontos hátterét egyelőre nem tisztázták a hatóságok.

Duol.hu

Egy mindössze egyhetes baba halt meg a napokban Simontornyán. A tragédia pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok, a csecsemőhalál ügyében a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálódik.

csecsemőhalál
Csecsemőhalál kapcsán nyomoz a rendőrség
Forrás: Olvasói fotó 

Csecsemőhalál Simontornyán: rendőrségi vizsgálat indult

A helyszínre mentőhelikopter, több mentőautó és rendőrségi egység érkezett, a szülőket pedig hosszasan hallgatták ki a nyomozók. A településen gyorsan elterjedtek különféle feltételezések, de a hatóságok hivatalosan egyelőre nem közöltek részleteket.

Tolna megyében az elmúlt hetekben ez már a második csecsemőhalál: augusztus 20-án Nagydorogon vesztette életét egy kéthetes kisfiú, akit a rendőrség gyanúja szerint édesanyja ölt meg.

Teljes cikk a feol.hu-n. 

 

