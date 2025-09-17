Tragédia a Tolna megyei városban: újszülött vesztette életét

Egy mindössze egyhetes baba halt meg a napokban Simontornyán. A tragédia pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok, a csecsemőhalál ügyében a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálódik.

Csecsemőhalál kapcsán nyomoz a rendőrség

Forrás: Olvasói fotó

A helyszínre mentőhelikopter, több mentőautó és rendőrségi egység érkezett, a szülőket pedig hosszasan hallgatták ki a nyomozók. A településen gyorsan elterjedtek különféle feltételezések, de a hatóságok hivatalosan egyelőre nem közöltek részleteket.

Tolna megyében az elmúlt hetekben ez már a második csecsemőhalál: augusztus 20-án Nagydorogon vesztette életét egy kéthetes kisfiú, akit a rendőrség gyanúja szerint édesanyja ölt meg.

