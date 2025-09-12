szeptember 12., péntek

Minősített emberölés

1 órája

Fájó búcsú – végső nyugalomra helyezték a nagydorogi tragédia kis áldozatát

Címkék#bűntett#csecsemőgyilkosság#áldozat

Szűk körben vettek végső búcsút Zalántól, attól a kisfiútól, akinek halála országos felháborodást váltott ki. A temetés csendben, visszafogott légkörben zajlott a nagydorogi temetőben, miközben a gyászoló család próbál megbirkózni a felfoghatatlan veszteséggel. A nyomozás közben továbbra is számos kérdésre keresik a választ a csecsemőgyilkosság miatt.

Duol.hu

A kisfiú édesanyját letartóztatták csecsemőgyilkosság vádjával, de egyelőre teljes hallgatásba burkolózik, és nem tisztázott, valóban egyedül felelős-e a történtekért. 

Csecsemőgyilkosság
A csecsemőgyilkosság áldozatát örök nyugalomra helyezték
Forrás: MW

Csecsemőgyilkosság

Egy 25 éves nagydorogi asszony tett bejelentést augusztus 20-án reggel 9:51 órakor, miszerint miközben gyermekét tolta babakocsival a település külterületén, rosszul lett, elesett.

Mire magához tért, azt vette észre, hogy a csecsemő eltűnt. A bejelentés után haladéktalanul megindult a körözési eljárás, illetve ezzel együtt védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértése miatt indult büntetőeljárás. A nagyszabású keresés után a baba holttestét 15:32-kor találták meg Nagydorog külterületén, egy földesút mellett.

A részletek sokkolták az egész országot, a történet körül pedig még mindig rengeteg a bizonytalanság — a nyomozás jelenleg is folyik. Az eltűnésből így lett csecsemőgyilkosság. Az elsődleges orvosszakértői vélemény szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta

a hatóságok átfogó adatgyűjtést végeztek: több helyszíni szemlét, kutatást, lefoglalást és kihallgatást is lefolytattak.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a 25 éves édesanyát minősített emberölés bűntettével gyanúsították meg, őrizetbe vették, és csütörtökön kezdeményezték előzetes letartóztatását az ügyészségen.

Az eset további részleteit szakértők bevonásával vizsgálják, és azt is igyekeznek feltárni, hogy a bűncselekményhez másoknak is lehetett-e köze – tette hozzá az alezredes.

A helyiek szerint akár más is közrejátszhatott a tragédiában, de a hatóságok eddig csak őt gyanúsítják. 

Ha érdekli, hol tart most az ügy és milyen új fejlemények derültek ki, kattintson erre a cikkre.

 

