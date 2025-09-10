Amikor az orvos segítséget kért, az sokba fájt a szerelmes hölgynek

A történet júliusban indult, amikor a nő Messenger-üzenetet kapott egy magát katonai orvosnak kiadó idegentől. A férfi hamar szimpátiát keltett, majd a csaló orvos arra kérte az asszonyt, hogy váltsanak át egy másik üzenetküldő platformra, hiszen – állítása szerint – a munkahelyén tiltott a Messenger és a telefonálás.

A csaló orvos romantikus üzeneteket küldött

Fotó: Ground Picture

Egy csaló orvos romantikus üzenetei

A mindennapossá váló beszélgetések után jött a „segítségkérés”: a férfi azt állította, hogy külföldi szolgálatáért járó jutalmakat szeretne hazajuttatni, és ehhez futárszolgálatra lenne szüksége. Az asszony – mivel hitt a romantikus történetben – gondolkodás nélkül utalt kisebb-nagyobb összegeket, több számlaszámra is. Volt, amikor még valutát is váltott, mert erre kérte őt a „szolgáltató”.

Csak az utolsó utalás után döbbent rá, hogy átverték. Gyanúját egy jogász ismerőse is megerősítette, így végül feljelentést tett a rendőrségen.

Rendőrségi figyelmeztetés

A hatóság újra felhívja a figyelmet:

Ellenőrizzék az üzenetek feladóit!

Próbáljanak telefonon is beszélni a másik féllel!

Ha túl szép a történet, hogy igaz legyen – akkor jó eséllyel csalás!

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az internetes csalások megelőzésére. Hasznos tanácsok érhetők el a www.kiberpajzs.hu oldalon, Tolna vármegyében pedig a [email protected] címen is várják a lakosság kérdéseit és észrevételeit.

