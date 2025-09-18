szeptember 18., csütörtök

A férfit őrizetbe vették

22 perce

Bíróság előtt a 12 éves fiú elleni szexuális bűncselekmény gyanúsítottja

Címkék#erőszak#Dunaújvárosi Járási Ügyészség#ügyészi indítvány#Dunaújvárosban

Dunaújvárosban egy gyermek elleni súlyos erőszak ügyében indult büntetőeljárás. A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfi letartóztatását a bíróság elrendelte.

Duol.hu

A Dunaújvárosi Járási Ügyészség indítványozta egy férfi letartóztatását, aki egy 12 éves fiút bántalmazott Dunaújvárosban. A gyanú szerint a férfi szeptember közepén a gyermeket az utcán követte, majd egy elhagyatott területen kényszerítette szexuális cselekmény elkövetésére. A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit a hatóság őrizetbe vette.

bűncselekmény
A bűncselekmény gyanúsítottját a bíróság letartóztatásba helyezte.
Fotó: Shutterstock

A bűncselekmény körülményei és a gyanúsított előélete

A férfit korábban hasonló bűncselekmények miatt már elítélték, ezért a hatóságok szerint fennállt a veszély, hogy újabb bűncselekményt követhet el. A bíróság az ügyészi indítványnak helyt adott, és végleges döntéssel elrendelte a férfi letartóztatását.

Az ügy kapcsán a hatóságok hangsúlyozták, hogy a bűncselekmény súlyossága és a gyanúsított visszaeső jellege miatt kiemelten fontos a gyermek védelme és a büntetőeljárás zavartalansága. A terhelt hajléktalan életmódjára, valamint a cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára és törvényi fenyegetettségére figyelemmel, – amely 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés – fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Alaposan lehet tartani továbbá attól, hogy a gyanúsított a kiskorú sértett befolyásolásával a büntetőeljárást veszélyeztetné.

A bíróság az ügyészi indítványnak helyt adott és elrendelte a terhelt letartóztatását, a döntés fellebbezés hiányában végleges.

 

