Brutális rombolás – motoros tarolt le egy emlékművet Mezőfalván

Brutális rombolás Mezőfalván: egy motoros kisodródott a kanyarban, és kidöntötte a település egyik emlékművét. A homokkőből készült kereszt darabokra tört, de a balesetben csodával határos módon senki sem sérült meg.

Brutális rombolás Mezőfalván

Pénteken az esti órákban Mezőfalva belterületén, a Piac téri kanyarban közlekedési manőver után kisodródott egy motoros, és a mély árkon átjutva kidöntötte a mezőfalvi kivándorlók emlékművét. A homokkőből készült kereszt rommá tört az esemény során.

Információnk szerint a károkozó vállalja a helyreállítás költségét.

Az emlékműről kérdeztük Molnárné Troppert Máriát, a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjét, Mezőfalva történelmét jól ismerő pedagógust.

- A keresztet 1906-ban az Amerikába kivándorolt mezőfalvi emberek, családok állították. Az eredetileg homokkőből készült kereszt a közelmúltban lett felújítva a Bethlen Gábor Alapkezelő pályázatának köszönhetően. Ez dőlt most romba. A motorosnak óriási szerencséje volt, hogy nem terméskőből készült a kereszt, mert akkor nem úszta volna meg ennyivel. Hat név szerepel a kereszt alatti táblán, ami nem sérült. A Corpus (feszület) már az esti órákban biztonságba helyeztük.

A balesethez az este során Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere is kiment, aki kérdésünkre elmondta, hogy önkormányzati tulajdont képvisel az emlékmű. A helyszínen megbeszélték: a károkozó vállalja a helyreállítási költségeket. Szerencsére személyi sérülés nem történt.