szeptember 20., szombat

Friderika névnap

14°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Brutális rombolás – motoros tarolt le egy emlékművet Mezőfalván

Címkék#Márok Csaba#emlékművét homokkő#homokkőből kereszt#Molnárné Troppert Mária#Mezőfalva

Egy motoros kisodródott a kanyarban, és kidöntötte a mezőfalvi kivándorlók emlékművét. A baleset brutális rombolást okozott, de csodával határos módon személyi sérülés nem történt. A károkozó vállalta a helyreállítás költségeit.

Horváth László

Brutális rombolás Mezőfalván: egy motoros kisodródott a kanyarban, és kidöntötte a település egyik emlékművét. A homokkőből készült kereszt darabokra tört, de a balesetben csodával határos módon senki sem sérült meg.

Brutális rombolás
Brutális rombolás Mezőfalván: a motoros kisodródott, és kidöntötte a kivándorlók emlékművét, amely darabokra tört.

Brutális rombolás Mezőfalván

Pénteken az esti órákban Mezőfalva belterületén, a Piac téri kanyarban közlekedési manőver után kisodródott egy motoros, és a mély árkon átjutva kidöntötte a mezőfalvi kivándorlók emlékművét. A homokkőből készült kereszt rommá tört az esemény során.

Információnk szerint a károkozó vállalja a helyreállítás költségét.

Az emlékműről kérdeztük Molnárné Troppert Máriát, a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjét, Mezőfalva történelmét jól ismerő pedagógust.

- A keresztet 1906-ban az Amerikába kivándorolt mezőfalvi emberek, családok állították. Az eredetileg homokkőből készült kereszt a közelmúltban lett felújítva a Bethlen Gábor Alapkezelő pályázatának köszönhetően. Ez dőlt most romba. A motorosnak óriási szerencséje volt, hogy nem terméskőből készült a kereszt, mert akkor nem úszta volna meg ennyivel. Hat név szerepel a kereszt alatti táblán, ami nem sérült. A Corpus (feszület) már az esti órákban biztonságba helyeztük.

A balesethez az este során Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere is kiment, aki kérdésünkre elmondta, hogy önkormányzati tulajdont képvisel az emlékmű. A helyszínen megbeszélték: a károkozó vállalja a helyreállítási költségeket. Szerencsére személyi sérülés nem történt.

Brutális rombolás Mezőfalván

Fotók: Horváth László

Még több kék hír

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu