Rendőrség
1 órája
Bosszú vagy mániákus gyújtogatás? Másodszor gyújtotta fel ugyanazt a házat
Felgyújtottak egy lakatlan családi házat Sárkeresztúron szeptember 19-én este. A lángok következtében az ingatlan teljesen lakhatatlanná vált. A nő, aki a ház tulajdonosa, azonnal bejelentést tett.
A rendőrök forró nyomon indultak, és egy napon belül azonosították a 32 éves férfit, aki néhány héttel korábban már egyszer megpróbálta felgyújtani ugyanazt az épületet égésgyorsítóval - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság. Akkor a tetőszerkezet részben károsodott, most azonban az egész ház odaveszett. A férfit a nyomozók őrizetbe vették, és nagyobb kárt okozó rongálás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult ellene eljárás.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre