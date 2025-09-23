Bosszú vagy mániákus gyújtogatás? Másodszor gyújtotta fel ugyanazt a házat

A rendőrök forró nyomon indultak, és egy napon belül azonosították a 32 éves férfit, aki néhány héttel korábban már egyszer megpróbálta felgyújtani ugyanazt az épületet égésgyorsítóval - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság. Akkor a tetőszerkezet részben károsodott, most azonban az egész ház odaveszett. A férfit a nyomozók őrizetbe vették, és nagyobb kárt okozó rongálás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult ellene eljárás.