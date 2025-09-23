szeptember 23., kedd

Tekla névnap

20°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrség

1 órája

Bosszú vagy mániákus gyújtogatás? Másodszor gyújtotta fel ugyanazt a házat

Címkék#Sárkeresztúr#épület#rendőrség#tűz

Felgyújtottak egy lakatlan családi házat Sárkeresztúron szeptember 19-én este. A lángok következtében az ingatlan teljesen lakhatatlanná vált. A nő, aki a ház tulajdonosa, azonnal bejelentést tett.

Duol.hu

A rendőrök forró nyomon indultak, és egy napon belül azonosították a 32 éves férfit, aki néhány héttel korábban már egyszer megpróbálta felgyújtani ugyanazt az épületet égésgyorsítóval - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság. Akkor a tetőszerkezet részben károsodott, most azonban az egész ház odaveszett. A férfit a nyomozók őrizetbe vették, és nagyobb kárt okozó rongálás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult ellene eljárás.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu