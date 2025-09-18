1 órája
A biztonsági öv nem korlátoz, hanem életet ment - szigorítás lép életbe a büntetéseknél
2025. szeptember 18-án új korszak kezdődött a közlekedésbiztonságban. Életbe lépett az a rendelet, amely a biztonsági öv használatának elmulasztását az objektív felelősség körébe vonja, és meghatározza az ezért kiszabható bírság mértékét is. A változtatás célja, hogy csökkenjen a közúti balesetek súlyossága és a halálos áldozatok száma Magyarországon – számolt be róla a police.hu.
Életet menthet, mégis sokan megfeledkeznek róla — a biztonsági öv használatának elmulasztását mostantól objektív felelősség alapján bírságolják. Július óta már szabálysértésnek számít, szeptembertől pedig akár a VÉDA-kamerák felvételei alapján is megbüntetik azokat, akik nem kapcsolják be. A rendőrség szerint a szigorítás célja, hogy kevesebb család veszítse el szeretteit közúti balesetben.
A biztonsági öv használatának elmulasztását mostantól objektív felelősség alapján bírságolják
A módosítás előzménye, hogy 2025. július 5-étől a közúti közlekedésről szóló törvény már lehetővé tette az objektív felelősség alkalmazását az övhasználat elmulasztására is. Mostantól tehát nemcsak a rendőr által a helyszínen tetten ért szabályszegők számíthatnak bírságra, hanem azok is, akiket a VÉDA-rendszer kamerái rögzítenek bekapcsolt öv nélkül.
Ha a jogsértést nem személyesen állapítják meg, a bírságot automatikusan a jármű üzembentartójára szabják ki, aki azonban kimentheti magát, ha igazolja, hogy más használta a járművet. A helyszíni ellenőrzéseknél viszont továbbra is minden övet nem használó utas külön büntetést kap, és a vezető – ha ő maga is szabályszegő – közlekedési előéleti pontokat is.
Miért volt szükség a szigorításra?
Az ORFK szerint a közlekedésbiztonság nemcsak rendészeti, hanem társadalmi kérdés is. A biztonsági öv használata a statisztikák alapján akár 50–60%-kal csökkenti a halálos és súlyos sérülések kockázatát, és az egyik legfontosabb passzív biztonsági eszköz a járművekben.
Mégis, sokan nem használják. 2022-ben több mint 2000 ember sérült meg, és 118-an meghaltak úgy, hogy nem volt bekötve az övük. 2024-ben is több mint 1000 sérült és 92 halálos áldozat kapcsolódott az övhasználat hiányához. 2025 első hét hónapjában már 40 ember vesztette életét, és több mint 500-an sérültek meg biztonsági öv nélkül.
A hatóságok szerint a szankciók csak akkor hatékonyak, ha gyorsak, következetesek és visszatartó erejűek – ezt szolgálja az objektív felelősség bevezetése.
Dunaújváros ismert arcai a biztonsági öv használatáért
A közlekedésbiztonság nemcsak a hatóságok feladata, hanem közös ügyünk is – ezt a gondolatot erősítették meg közismert dunaújvárosiak, akik a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal és szerkesztőségünkkel összefogva álltak a CSAT(T)LAKOZZ kezdeményezés mellé, hogy felhívják a figyelmet a biztonsági öv helyes és szükségszerű használatára.
Csat(t)lakozz! a dunaújvárosi közélet meghatározó alakjaival (videó)Közismert dunaújvárosiak fogtak össze a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal és szerkesztőségünkkel, annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a közlekedés biztonságára, ezen belül is leginkább a biztonsági öv helyes és szükségszerű használatára. Köszönetet mondunk ezért Gurisatti Gyula paralimpikonnak, Kovács István parókusnak, Gyenes Éva intézményvezetőnek, Rohonczi István képzőművésznek, Horváth Tamás énekes-zenésznek, Petrás Gábor DLSZ főtitkárnak és Varga Liviusnak, a Quimby zenekar alapító tagjának.
A kampányban való részvételükért ezúton is köszönetet mondunk Gurisatti Gyula paralimpikonnak, Kovács István görögkatolikus parókusnak, Gyenes Éva intézményvezetőnek, Rohonczi István (ROHO) képzőművésznek, Horváth Tamás énekes-zenésznek, Petrás Gábor DLSZ-főtitkárnak, valamint Varga Liviusnak, a Quimby zenekar alapító tagjának.
A résztvevők mindannyian személyes gondolatot, élményt vagy jelképes kulcsszót osztottak meg a közlekedésbiztonsággal kapcsolatban:
- Kovács István szerint a közlekedés során a türelem a legfontosabb.
- Petrás Gábor kártyáján a védelem szó szerepelt – hiszen a pályán és az utakon is ez az egyik legfontosabb tényező.
- Rohonczi István (ROHO) a megértést, előzékenységet és türelmet emelte ki.
- Horváth Tamás rendszeresen utazik fellépéseire, számára létfontosságú a biztonságos hazaérkezés.
- Gyenes Éva a szabályok betartásának fontosságát hangsúlyozta, amely kicsikre és nagyokra egyaránt érvényes.
- Gurisatti Gyula személyes történetein keresztül mutatta meg, milyen módszerekkel lehet a közlekedésben is felelősségteljesen viselkedni.
- Varga Livius pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a sorozat üzenete egy szóban is összefoglalható: nyugi — vagyis legyünk higgadtak és figyelmesek az utakon.
A kisfilmek és interjúk célja, hogy a helyi közösség ismert és elismert tagjain keresztül is tudatosítsák: a biztonsági öv használata nem korlátoz, hanem életet ment.
A CSAT(T)LAKOZZ kampány eredményei
A szabályozás hátterében a 2023-ban indult CSAT(T)LAKOZZ kampány is áll, amelynek célja az övhasználati hajlandóság növelése és a közlekedési kultúra javítása. A kampány hatására jelentősen javultak az adatok:
- a járművezetők övhasználata 92%-ra,
- az első utasoké 90%-ra,
- a hátsó utasoké 65%-ra nőtt a korábbi 57%-ról.
Ezzel párhuzamosan a balesetben megsérült, övet nem használó személyek aránya 9%-ról 6% alá csökkent.
A police.hu cikke szerint ez egyértelmű jele annak, hogy a célzott ellenőrzések, a kommunikációs kampányok és a következetes jogérvényesítés együtt képesek változást hozni a közlekedési szokásokban.
Korábban megírtuk, hogy nagymértékben csökkent halálos balesetek száma a vármegyében. a közlekedésrendészeti ellenőrzések továbbra is a főbb baleseti okok visszaszorítására irányulnak, kiemelten kezelve a sebességtúllépést, a kanyarodási, az előzési és az elsőbbségi szabályok megszegését, az ittas vezetést, a passzív biztonsági eszközök előírásszerű használatának elmulasztását, valamint a vasúti átjárókban a közlekedés szabályok be nem tartását. Ezeken túlmenően cél a helyi szinten jelentkező markáns baleseti okok elleni hatékony rendőri tevékenység. A vármegyei rendőrök kiemelt figyelmet fordítanak a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer és a motorkerékpárosok bukósisak-használatának ellenőrzésére, hiszen azok a biztonságos közlekedés elengedhetetlen feltételei.
Nagymértékben csökkent halálos balesetek száma a vármegyébenA 2024. március 20-ai évértékelőn vármegyei közlekedési szakemberek és együttműködő civilek vettek részt - adta hírül a rendőrség honlapja.
Hosszú távú cél: kevesebb halálos baleset
Magyarország az Európai Unió célkitűzéseihez igazodva vállalta, hogy 2030-ig felére csökkenti a közúti halálos áldozatok és súlyos sérültek számát. A szakemberek szerint ehhez a biztonsági övhasználat további növelése kulcsfontosságú, hiszen az emberi élet és testi épség védelme elsőbbséget élvez minden más szemponttal szemben.
Egyéni felelősség – közös ügy
A rendőrség hangsúlyozza: nem a bírságolás a cél, hanem az emberéletek megóvása. Aki bekapcsolja a biztonsági övet, az nemcsak a szabályokat tartja be, hanem esélyt ad magának és utasainak, hogy egy balesetből sértetlenül kerüljön ki.
A biztonsági öv nem korlátoz, hanem életet ment
– emelte ki a rendőrség közleménye a police.hu oldalon.