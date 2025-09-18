A biztonsági öv nem korlátoz, hanem életet ment - szigorítás lép életbe a büntetéseknél

Életet menthet, mégis sokan megfeledkeznek róla — a biztonsági öv használatának elmulasztását mostantól objektív felelősség alapján bírságolják. Július óta már szabálysértésnek számít, szeptembertől pedig akár a VÉDA-kamerák felvételei alapján is megbüntetik azokat, akik nem kapcsolják be. A rendőrség szerint a szigorítás célja, hogy kevesebb család veszítse el szeretteit közúti balesetben.

A biztonsági öv éelet menthet. csatoljuk be!

Fotó: Miljan Zivkovic

A biztonsági öv használatának elmulasztását mostantól objektív felelősség alapján bírságolják

A módosítás előzménye, hogy 2025. július 5-étől a közúti közlekedésről szóló törvény már lehetővé tette az objektív felelősség alkalmazását az övhasználat elmulasztására is. Mostantól tehát nemcsak a rendőr által a helyszínen tetten ért szabályszegők számíthatnak bírságra, hanem azok is, akiket a VÉDA-rendszer kamerái rögzítenek bekapcsolt öv nélkül.

Ha a jogsértést nem személyesen állapítják meg, a bírságot automatikusan a jármű üzembentartójára szabják ki, aki azonban kimentheti magát, ha igazolja, hogy más használta a járművet. A helyszíni ellenőrzéseknél viszont továbbra is minden övet nem használó utas külön büntetést kap, és a vezető – ha ő maga is szabályszegő – közlekedési előéleti pontokat is.

Miért volt szükség a szigorításra?

Az ORFK szerint a közlekedésbiztonság nemcsak rendészeti, hanem társadalmi kérdés is. A biztonsági öv használata a statisztikák alapján akár 50–60%-kal csökkenti a halálos és súlyos sérülések kockázatát, és az egyik legfontosabb passzív biztonsági eszköz a járművekben.

Mégis, sokan nem használják. 2022-ben több mint 2000 ember sérült meg, és 118-an meghaltak úgy, hogy nem volt bekötve az övük. 2024-ben is több mint 1000 sérült és 92 halálos áldozat kapcsolódott az övhasználat hiányához. 2025 első hét hónapjában már 40 ember vesztette életét, és több mint 500-an sérültek meg biztonsági öv nélkül.

A hatóságok szerint a szankciók csak akkor hatékonyak, ha gyorsak, következetesek és visszatartó erejűek – ezt szolgálja az objektív felelősség bevezetése.

Dunaújváros ismert arcai a biztonsági öv használatáért

A közlekedésbiztonság nemcsak a hatóságok feladata, hanem közös ügyünk is – ezt a gondolatot erősítették meg közismert dunaújvárosiak, akik a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal és szerkesztőségünkkel összefogva álltak a CSAT(T)LAKOZZ kezdeményezés mellé, hogy felhívják a figyelmet a biztonsági öv helyes és szükségszerű használatára.