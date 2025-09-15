Sorra jöttek a riasztások – így szedett áldozatokat a vihar a közutakon

Az utak csúszóssá váltak, több autó megpördült vagy a szalagkorlátnak csapódott, az egyik esetben pedig emberéletet is követelt a szerencsétlenség - adta hírül honlapján a vármegyei katasztrófavédelem. A legtöbb munkát az M1-es autópályán történt súlyos karambol adta, ahol három személygépkocsi ütközött össze. A balesetek a viharban több település közelében is komoly fennakadásokat okoztak: Csákvár és Gánt között árokba borult egy autó, Székesfehérvárnál és Vereben szalagkorlátnak, illetve az útnak csapódott járművekhez riasztották a tűzoltókat.

Balesetek a viharban több helyszínen is Fotó: Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pázmánd

Mány térségében, az M1-es 31-es kilométerénél három autó karambolozott, az ütközésben egy jármű kigyulladt. Az utasok közül egy ember a helyszínen életét vesztette, hárman megsérültek. A tűzoltók feszítővágóval emelték ki a vezetőt, a lángokat a közútkezelő szakemberei és a bicskei önkormányzati tűzoltók fékezték meg. Az M7-es autópályán Velence közelében, a 8-as főúton Székesfehérvárnál, valamint Vereben is történtek balesetek a viharban. Bár ezekben az esetekben nem történt haláleset, a járművek áramtalanítása és mentése miatt komoly erőket kellett mozgósítani.

